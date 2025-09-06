עם שער בתוספת: נבחרת הנערים נכנעה 2:1 לאנגליה

אחרי שפתחה את טורניר ארבע האומות עם 1:1 דרמטי אותו השיגה עם שער בדקה ה-96 מול המארחת גרמניה, נבחרת הנערים של ישראל המשיכה אותו עם הפסד 2:1 לאנגליה.

הפעם, בניגוד למשחק הראשון מול המנשאפט, בו השיגה שער דרמטי שהשפיע על תוצאת המשחק, החבורה של אריק בנאדו הייתה בצד השני והייתה זו שסופגת שער דרמטי.

הכחולים-לבנים נקלעו לפיגור והצליחו לגלות אופי ולחזור לעניינים כשיגל תרשיש כבש שער שוויון בדקה ה-83 מבישול של נועם שמואל, אך האנגלים הכריעו בתוספת הזמן. הנבחרת תשלים את משחקיה בטורניר ביום שלישי מול ונצואלה.