מנצ'סטר יונייטד הגיעה להסכם על השאלת אונאנה

רק שנתיים עברו מאז שהגיע כהבטחה גדולה מאינטר, אך מעמדו של אנדרה אונאנה הידרדר בצורה דרסטית והוא איבד את מעמדו כשוער הבכיר של מנצ’סטר יונייטד.

כעת, נראה שהוא בדרך החוצה. על פי דיווח של פבריציו רומאנו, השדים האדומים הגיעו לסיכום בעל פה עם טרבזונספור הטורקית על מעבר בהשאלה לעונה אחת.

למרות הסיכום בין המועדונים, אונאנה עצמו עדיין לא נתן את האור הירוק למהלך וכעת הצדדים ימתינו לתשובה של השוער, מתוך הבנה כי הוא לא צפוי להיות הבכיר בתפקידו העונה במנצ’סטר.

אנדרה אונאנה, צריך לתת אור ירוק (רויטרס)

הקמרוני קיבל את אפודת השוער הבכיר בשנתיים האחרונות, כשהוא לא הצליח לעמוד בציפיות הגבוהות. העונה איבד את מקומו ונותר על הספסל כשאלטאי ביינדיר הטורקי קיבל את הקרדיט.

אם הספסול שלו לא הספיק, מנצ’סטר יונייטד רכשה ביום האחרון לחלון ההעברות את סנה למאנס הבלגי, שצפוי לפגעו במעמדו אף יותר. כעת בפני אונאנה עומדת החלטה האם להסכים למעבר או להתעקש ולהישאר באנגליה.