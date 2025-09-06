יום שבת, 06.09.2025 שעה 20:57
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
12438-5446טורקיה1
9368-4345סרביה2
8384-4125לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
12423-6146גרמניה1
9393-4315ליטא2
8406-4265פינלנד3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
9354-4325יוון1
9333-3965איטליה 2
8401-4015בוסניה3
7386-3675גאורגיה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
9391-4615צרפת1
8387-4005פולין2
8452-4695סלובניה3
8401-4175ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

"אנחנו אנדרדוג מול יוון, נבוא לנשוך ולשרוט"

איתי שגב לקראת שמינית גמר היורובאסקט מול יוון מחר ב-21:45: "יאניס? הרבה קבוצות בעולם מחפשות פתרון ולא מוצאות". משה ברדה, שליח ONE לריגה

|
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

נבחרת ישראל המריאה אתמול (שישי) בבוקר מקטוביץ’ לריגה, לאחר סיום שלב הבתים בפולין. ריגה, עיר הבירה של לטביה, מרגישה שונה באופן טבעי: היא גדולה ומרכזית יותר, כמעט פי שלושה מקטוביץ’. אם בפולין המיתוג של אליפות אירופה היה דל יחסית, עם אזור אוהדים קטן, היכל ותיק בן 54 ו"פאב רשמי" של היורובאסקט, הרי שבריגה הכל מרגיש גדול ומרשים הרבה יותר. אזור האוהדים כאן דומה לעיר קטנה בפני עצמה.

האולם המרכזי, שיאומי ארינה (או ארנה ריגה), נפתח ב־2006. אמנם הוא אינו גדול בהרבה מהספודק ארינה בקטוביץ’ שמכיל 9,500 מקומות ישיבה, אך בפיב"א השקיעו רבות, והתחושה היא של חגיגה אמיתית. אזור האוהדים מציע שלל פעילויות כדורסל: תחרות כדרורים, מבחן ניתור מול בורד של קריסטפס פורזינגיס, משחקי קליעה, וכמובן דוכני אוכל, אלכוהול ובמה ענקית עם מסכי ענק לצפייה משותפת.

גם אזור העבודה לעיתונאים רחב בהרבה מזה שבקטוביץ’, מתוך צורך לתת מענה לנציגי 16 הנבחרות שמשחקות כאן בשמינית הגמר. לשם כך הוקצה מתקן אימונים סמוך, שכן לוח המשחקים הצפוף לא מאפשר לקבוצות להתאמן באולם הראשי בין משחק למשחק.

מתחם האווירה בריגה (משה ברדה)
מתחם האווירה בריגה (משה ברדה)מתחם האווירה בריגה (משה ברדה)

כבר בכניסה לאולם ניתן להבחין ב־24 הדגלים התלויים מהתקרה, בהם דגל ישראל, שלצידו דגל איטליה מצד אחד ודגל היורובאסקט מן הצד השני.

הנבחרת קיבלה אתמול בערב חופשי, והיום צפויים שני תדרוכי וידאו ואימון ערב (לאחר אימון כושר בבוקר). מחר, ביום המשחק מול יוון, תקיים הנבחרת של אריאל בית הלחמי אימון קליעות קל, ובערב תעלה לקרב על כל הקופה: המנצחת תעפיל לרבע הגמר, המפסידה תסיים את דרכה ותהפוך לנבחרת השמינית שמודחת מהטורניר.

בישראל מעריכים כי יגיעו עשרות אוהדים בלבד, בעוד בצד היווני ההערכות מדברות על מאות שיגיעו לתמוך בנבחרת של ואסיליס ספאנוליס.

מתחם האווירה בריגה ( משה ברדה)
מתחם האווירה בריגה (משה ברדה)
מתחם האווירה בריגה (משה ברדה)
מתחם האווירה בריגה ( משה ברדה)
מתחם האווירה בריגה ( משה ברדה)מתחם האווירה בריגה ( משה ברדה)

איתי שגב: "אנחנו אנדרדוג, נבוא לנשוך ולשרוט"

לקראת ההתמודדות מול יוון אמר איתי שגב: "זו אחת הנבחרות הטובות בטורניר, אבל הראינו שאנחנו מסוגלים לנצח כל יריבה. בטורנירים כאלה אין משחק שמוכרע מראש. הלחץ עליהם – אנחנו באים כאנדרדוג, לשחק אגרסיבי ולתת הכול. אני מאמין שנוכל להפתיע".

על ההגנה שנפלה במחצית השנייה מול בלגיה אמר: "קשה לשים את האצבע. בטורניר כזה לא תמיד יש זמן להתעמק במה שהיה. מצד אחד לא רוצים להיתקע על הטעויות, מצד שני כן חשוב ללמוד מהן".

כשנשאל איך עוצרים את יאניס אנטטוקומפו, השיב: "הרבה קבוצות בעולם מחפשות פתרון ולא מצליחות. הוא השחקן הכי טוב בעולם. זו תהיה משימה קבוצתית, לא רק מולו אלא גם מול יתר השחקנים האיכותיים שיש ליוון. נצטרך להיות ממוקדים ואגרסיביים".

יאניס אנטטקומפו עולה לדאנק (IMAGO)יאניס אנטטקומפו עולה לדאנק (IMAGO)

ומה לגבי דני אבדיה? שגב חייך: "אני בטוח שגם הם חושבים איך עוצרים את דני. עם הטורניר שהוא עושה – המספרים, השליטה, הקליעה, הם יצטרכו למצוא פתרונות. אבל שוב, הלחץ עליהם. אנחנו באים להפתיע".

על המפגש הקודם מול יוון, שבו ניצחה ישראל, אמר: "אז הם היו חסרים שחקנים משמעותיים – יאניס, סלוקאס, פאפאניקולאו ומיטוגלו. עכשיו הם באים עם הסגל החזק ביותר שלהם. זה יהיה משחק אחר לגמרי".

כשנשאל על התחושה לראות את דגל ישראל מונף בין דגלי 16 הנבחרות, התרגש שגב: "זה הכי מרגש שיש, במיוחד בתקופה כזו. יש לנו גאווה אדירה לייצג את המדינה. אנחנו לא שוכחים את האחים שלנו שנמצאים עכשיו בגיהינום – החטופים והחיילים. אנחנו חושבים עליהם בכל יום, ומתפללים שכולם יחזרו הביתה בשלום. אם נצליח לשמח קצת את מי שבבית – זה הכבוד הכי גדול שיש".

איתי שגב עולה לסל (FIBA)איתי שגב עולה לסל (FIBA)
