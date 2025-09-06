"אנחנו אנדרדוג מול יוון, נבוא לנשוך ולשרוט"

נבחרת ישראל המריאה אתמול (שישי) בבוקר מקטוביץ’ לריגה, לאחר סיום שלב הבתים בפולין. ריגה, עיר הבירה של לטביה, מרגישה שונה באופן טבעי: היא גדולה ומרכזית יותר, כמעט פי שלושה מקטוביץ’. אם בפולין המיתוג של אליפות אירופה היה דל יחסית, עם אזור אוהדים קטן, היכל ותיק בן 54 ו"פאב רשמי" של היורובאסקט, הרי שבריגה הכל מרגיש גדול ומרשים הרבה יותר. אזור האוהדים כאן דומה לעיר קטנה בפני עצמה.

האולם המרכזי, שיאומי ארינה (או ארנה ריגה), נפתח ב־2006. אמנם הוא אינו גדול בהרבה מהספודק ארינה בקטוביץ’ שמכיל 9,500 מקומות ישיבה, אך בפיב"א השקיעו רבות, והתחושה היא של חגיגה אמיתית. אזור האוהדים מציע שלל פעילויות כדורסל: תחרות כדרורים, מבחן ניתור מול בורד של קריסטפס פורזינגיס, משחקי קליעה, וכמובן דוכני אוכל, אלכוהול ובמה ענקית עם מסכי ענק לצפייה משותפת.

גם אזור העבודה לעיתונאים רחב בהרבה מזה שבקטוביץ’, מתוך צורך לתת מענה לנציגי 16 הנבחרות שמשחקות כאן בשמינית הגמר. לשם כך הוקצה מתקן אימונים סמוך, שכן לוח המשחקים הצפוף לא מאפשר לקבוצות להתאמן באולם הראשי בין משחק למשחק.

מתחם האווירה בריגה (משה ברדה)

כבר בכניסה לאולם ניתן להבחין ב־24 הדגלים התלויים מהתקרה, בהם דגל ישראל, שלצידו דגל איטליה מצד אחד ודגל היורובאסקט מן הצד השני.

הנבחרת קיבלה אתמול בערב חופשי, והיום צפויים שני תדרוכי וידאו ואימון ערב (לאחר אימון כושר בבוקר). מחר, ביום המשחק מול יוון, תקיים הנבחרת של אריאל בית הלחמי אימון קליעות קל, ובערב תעלה לקרב על כל הקופה: המנצחת תעפיל לרבע הגמר, המפסידה תסיים את דרכה ותהפוך לנבחרת השמינית שמודחת מהטורניר.

בישראל מעריכים כי יגיעו עשרות אוהדים בלבד, בעוד בצד היווני ההערכות מדברות על מאות שיגיעו לתמוך בנבחרת של ואסיליס ספאנוליס.

איתי שגב: "אנחנו אנדרדוג, נבוא לנשוך ולשרוט"

לקראת ההתמודדות מול יוון אמר איתי שגב: "זו אחת הנבחרות הטובות בטורניר, אבל הראינו שאנחנו מסוגלים לנצח כל יריבה. בטורנירים כאלה אין משחק שמוכרע מראש. הלחץ עליהם – אנחנו באים כאנדרדוג, לשחק אגרסיבי ולתת הכול. אני מאמין שנוכל להפתיע".

על ההגנה שנפלה במחצית השנייה מול בלגיה אמר: "קשה לשים את האצבע. בטורניר כזה לא תמיד יש זמן להתעמק במה שהיה. מצד אחד לא רוצים להיתקע על הטעויות, מצד שני כן חשוב ללמוד מהן".

כשנשאל איך עוצרים את יאניס אנטטוקומפו, השיב: "הרבה קבוצות בעולם מחפשות פתרון ולא מצליחות. הוא השחקן הכי טוב בעולם. זו תהיה משימה קבוצתית, לא רק מולו אלא גם מול יתר השחקנים האיכותיים שיש ליוון. נצטרך להיות ממוקדים ואגרסיביים".

יאניס אנטטקומפו עולה לדאנק (IMAGO)

ומה לגבי דני אבדיה? שגב חייך: "אני בטוח שגם הם חושבים איך עוצרים את דני. עם הטורניר שהוא עושה – המספרים, השליטה, הקליעה, הם יצטרכו למצוא פתרונות. אבל שוב, הלחץ עליהם. אנחנו באים להפתיע".

על המפגש הקודם מול יוון, שבו ניצחה ישראל, אמר: "אז הם היו חסרים שחקנים משמעותיים – יאניס, סלוקאס, פאפאניקולאו ומיטוגלו. עכשיו הם באים עם הסגל החזק ביותר שלהם. זה יהיה משחק אחר לגמרי".

כשנשאל על התחושה לראות את דגל ישראל מונף בין דגלי 16 הנבחרות, התרגש שגב: "זה הכי מרגש שיש, במיוחד בתקופה כזו. יש לנו גאווה אדירה לייצג את המדינה. אנחנו לא שוכחים את האחים שלנו שנמצאים עכשיו בגיהינום – החטופים והחיילים. אנחנו חושבים עליהם בכל יום, ומתפללים שכולם יחזרו הביתה בשלום. אם נצליח לשמח קצת את מי שבבית – זה הכבוד הכי גדול שיש".