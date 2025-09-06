יום שבת, 06.09.2025 שעה 19:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

רן קוניק מנסה לתווך בין הפועל ת"א לרמת גן

ראש עיריית גבעתיים שמקורב לדמויות מובילות במועדונים התבקש לגשר על הפערים, נפגש עם בוקסנבוים וייפגש עם חמיאס: "נראה תוך יום-יומיים מה הכיוון"

|
רן קוניק ומור בוסקילה (נעם מורנו והפועל תל אביב)
רן קוניק ומור בוסקילה (נעם מורנו והפועל תל אביב)

רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, מנסה לתווך בין הפועל תל אביב להפועל רמת גן בסאגה הארוכה בעניינו של מור בוסקילה, בתקווה להגיע לפתרון.

קוניק אוהד הפועל תל אביב וידוע כמקורב לדמויות מובילות בשני המועדונים, וכבר נפגש עם עומר בוקסנבוים המנהל הטכני של הפועל, ובהמשך ייפגש עם אמיר חמיאס בעלי הפועל רמת גן.

בנושא אמר קוניק ל-ONE: “אני מקווה שאצליח, חברים שלי משני הצדדים ביקשו ממני לנסות לגשר, האמת שכולם. נראה תוך יום-יומיים מה הכיוון, מקווה שאצליח”.

כזכור, לאחר שהפועל תל אביב כבר הודיעה על החתמת השחקן ללא הסכמת רמת גן, הצדדים הלכו למוסד לבוררות שקבע כי השחקן לא יכול להירשם בהפועל תל אביב.

לאחרונה התנהל מו”מ בין רמת גן למ.ס אשדוד לגבי השחקן, אך לאחר שהוא הבהיר להם את רצונו לשחק רק בהפועל תל אביב, במועדון מעיר הנמל הודיעו כי הם יורדים מהעסקה.

