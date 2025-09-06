חשש: הפציעה של גאבי חמורה יותר משחשבו

קשר ברצלונה ונבחרת ספרד, גאבי, נפצע בשבוע שעבר בברכו הימנית. תחילה, דווח שהשחקן בן ה-21 יחזור למגרשים לאחר פגרת הנבחרות, אך כעת עולה חשש כי חומרת הפציעה גבוהה משחשבו.

על פי דיווחים, ייתכן כי הרגישות בברך לא חלפה לקשר המוכשר, והוא צפוי להחמיץ את כל חודש ספטמבר, שיכלול גם את מחזור הפתיחה של ליגת האלופות נגד ניוקאסל.

המטרה העיקרית של ברצלונה היא לנסות להכשיר אותו עד לתחילת אוקטובר, שם יחכה לה מפגש מסקרן במיוחד נגד אלופת אירופה, פאריס סן ז׳רמן. הקטלונים יקוו שהקשר יתאושש מפציעתו עד אז וינסו להסתדר בלעדיו לאורך התקופה הקרובה.