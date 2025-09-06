גביע המדינה לנוער: יש סינדרלה בכפר סבא

יום המשחקים הרביעי במסגרת סיבוב א' של גביע המדינה לנוער נערך היום (שבת). ארבע קבוצות משתי הליגות הארציות פגשו ארבע יריבות משתי הליגות הלאומיות עם תקוות לחגוג ניצחון ולהיות לסינדרלה של השבת, אך רק קבוצה אחת הצליחה לעשות זאת - עליה כפר סבא. סיבוב א' של משחקי הגביע יגיע לסיומו ביום שלישי הקרוב לאחר קיומם של שני משחקים: מ.ס דרום השרון (שרון) - הפועל ירושלים (לאומית דרום), הפועל מחנה יהודה פ"ת (מרכז) - מ.ס באר שבע (שפלה).

עליה כפר סבא - עירוני נשר 1:4

הקבוצה מהשרון, שתחל בשבוע הבא עונה נוספת בארצית דרום, זכתה בניצחון מרשים על יריבה, שתחל בשבוע הבא עונה בלאומית צפון. לפני המשחק ערכה הקבוצה המארחת טקס הוקרה לשלושת חריגי הגיל שלה מהעונה שעברה - שיצר חיבור משפחתי מרגש, שכן שלושה דורות למשפחת שרף הענפה לקחו חלק בטקס: שלמה שרף - מבעלי המועדון יחד עם בנו - אורי, העניקו תשורות לעמית שרף - הבן של אורי, עילי מוסקוביץ' ואריאל פוזנר - מלך שערי הליגה בשתי העונות הקודמות.

עליה כפר סבא, בהדרכתו של המאמן הוותיק, דורון רז, גילתה עוצמה התקפית ותכליתיות מרשימה, כשגולת הכותרת - שלושער שכבש יובל בן שמואל (2006), שבעונה שעברה כולה כבש חמישה שערים. שמואל כבש שערים בדקות ה-38, 50 ו-60, כשבין לבין דניאל שמש, יליד דצמבר 2007, שבעונה שעברה כולה כבש שער אחד - כבש את שערו הראשון לעונה, זה קרה בדקה ה-45. יהונתן בכר (2008), שעלה כמחליף בשורות האורחת, כבש שער מצמק בדקה ה-78. בסיום, ניצחון גדול לעליה כפר סבא, שעולה לשלב הבא.

משפחת שרף ושלושת חריגי הגיל בטקס ההוקרה. צילום מטעם הקבוצה (באדיבות המועדון)

בית"ר ת"א/חולון - הכח עמידר ר"ג 1:0

הקבוצה המאוחדת של בית"ר ת"א ועוצמה חולון, שתשחק בארצית דרום, נתנה פייט חזק ליריבה מלאומית דרום, החמיצה בעיטת פנדל במהלך המחצית הראשונה, כשמנגד שער שכבש יגל חדי (42), יליד 2006, עשה את ההבדל והעניק לחניכיו של קובי אדרי ניצחון חוץ חשוב ואת הכרטיס לשלב הבא.

שחקני בית"ר תא/חולון ועמידר ר"ג לפני תחילת המשחק (באדיבות המועדון)

הפועל קרית אונו - הפועל אום אל פאחם 3:2

הקבוצה מלאומית צפון, שנבנתה כמעט מחדש ומושתת על ילידי 2008, הצליחה לחזור לביתה עם ניצחון וכרטיס לשלב הבא, למרות שהקבוצה המארחת כמעט והצליחה למחוק פיגור של שלושה שערים.

על שלושת השערים שכבשה אום אל פאחם חתומים ילידי 2008: צמד שערים, שכבש עומאר אמרה (2,7) העלו את הקבוצה הצפונית ליתרון 0:2 מוקדם. בדקה ה-38 שער שכבש אדהם ותד הגדיל את יתרונה של אום אל פאחם ל-0:3.

קרית אונו לא הרימה ידיים והצליחה לחזור למשחק בפרק זמן של שש דקות: זה החל עם שער שכבש הקפטן יליד 2008, יהונתן סבן (60) והמשיך עם שער בבעיטת פנדל שכבש דין טובול (2006), שצימק את יתרון האורחת ל-2:3. אום אל פאחם נמנעה מספיגה נוספת ובסיום חגגה ניצחון וזכתה בכרטיס הנכסף לשלב הבא.

מכבי אחי נצרת - הפועל טירת כרמל 0:4

אחי נצרת, שאירחה את המשחק במגרש הסינטטי ביפיע, פגשה קבוצה שהוקפצה לפני כשבוע וחצי מהדרג המחוזי לליגה הארצית, ולא התקשתה בדרך להשגת המטרה, כשעל הקווים עומד המנהל המקצועי, נג'ואן גרייב - מבכירי המגינים השמאליים בכדורגל הישראלי, שהופיע רבות בנבחרת הצעירה ובנבחרת הבוגרת של ישראל בשנות ה-90.

בדקה ה-15 שער שכבש חוסיין ח'ליל (2007) העלה את נצרת ליתרון 0:1. בדקה ה-30 שער שכבש סמיר זערורה (2006) הכפיל את היתרון הנצרתי ל-0:2. במחצית השניה צמד שערים שכבש שחקן יליד 2008, מועתז טאהא (60,89), הכפילו את יתרונה של נצרת וסללו את דרכה לניצחון ולהעפלה לשלב הבא.