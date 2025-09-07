מנהיג, חסר פחד ושחקן על: אבדיה גרסת 2025

אליפות אירופה 2025 לימדה אותנו שיעור חשוב עד כה, זהו דבר שידענו ב-2022 ולא הבנו אולי את הממדים של התופעה. זהו דבר לו צפינו כשראינו את העתודה ב-2019 בתל אביב כשלא חלמנו לאן זה עוד יכול להגיע, זאת אומרת ידענו, אך גם בתחזיות שניתנו אז ספק אם מישהו ידע חשב או יכול היה באמת לדעת שכשזה כן יהיה כזה טוב, שזה עדין יוכל להשתפר ואפילו להגיע רחוק יותר. האמת, זה די ברור ומובן כי דני אבדיה פשוט בנוי אחרת. הערב (ראשון) ב-21:45 הוא ינסה להוביל את נבחרת ישראל לסנסציה גדולה ולרבע הגמר על חשבון יוון החזקה.

ההשוואה של אבדיה ללוקה דונצ'יץ' באימון המסכם של הסלובנים לקראת המפגש מול ישראל, זו שנתן וקבע אלן אומיץ', היא משהו שבהחלט היה שווה להתעמק בו ולהתעסק בו. אבל לפני כן, צריך לזכור את הימים המוקדמות שבהם אבדיה נכנס לראשונה לפנקסים של החבר’ה ב-NBA, בהם הכישרון פשוט נזל ממנו. מה שהופך את הפורוורד לכה מיוחד וקטלני זה ה-IT FACTOR, הדבר הזה שיש לדני וכל אחד אחר רק יכול לחלום עליו.

הכל הרי בראש

הדוחות לגבי אבדיה כמובן שהתייחסו גם לאספקט המנטלי, הרי אי אפשר היה באמת אחרת אצל דני. זה לא רק בראש, אבל הראש הוא משהו שמאוד מיוחד ודומה לדונצ'יץ'. הרי בואו נודה על האמת - אבדיה נטול מורא, הוא לא מפחד מהמשחק, הוא בא למשחק וכשהמשחק ממאן לבוא, הוא מביא אותו אליו. הוא שש אלי קרב, לא נחבא אל הכלים וחשוב לו שכשם שהוא זורח, שהאחרים יזרחו לא פחות ממנו ולידו המילה שאתם מחפשים עד כה עבור סופר דני אבדיה היא תופעה.

דני אבדיה מרוצה (FIBA)

המנטליות שלו היא של שחקן שתמיד רוצה לנצח כזה שלא מוותר לעצמו, ולא משנה כמה קשה וכמה נראה בלתי אפשרי, הוא לא רואה מכשולים. הוא רואה הזדמנויות והוא לוקח אותן בטורניר הזה. מבלי ששמנו לב הוא הפך להיות אחד מאותם אלו שנמצאים שתי רמות לפחות מעל התחרות – כן, הוא בעולמם של היאניסים, הדונצ'יצ'ים השנגונים והוואגנרים. אבדיה הוא שלנו וכל ספורטאי צריך להעז כמוהו וללמוד ממנו כי מדובר בחתיכת אבטיפוס.

אפשר לדבר רבות על היכולות ההתקפיות המדהימות שלו, זה לא חייב להיות הכי חלק, אבל הוא יודע לייצר יש מאין והוא רוצה יותר ומעבר להתפוצצות המטורפת שלו בחמישי האחרון, כזו שלא זכתה לתהודה מספקת. ואם נעזוב לרגע את ההתפוצצות ההתקפית, הרי אי אפשר שלא להתייחס לכך שההגנה שלו נהייתה אפילו טובה יותר בנבחרת באליפות הנוכחית. באופן די צפוי הוא מוביל או שנמצא בטופ 3 של כל אחד מהמדדים הסטטיסטיים ומעל לכל מדובר בחתיכת מנהיג.

דני אבדיה (FIBA)

להוציא את המשחק מול בלגיה היכולת ההתקפית של אבדיה מבחינת נקודות רק הלכה ועלתה ממשחק למשחק. זה התחיל עם 20 מול איסלנד, המשיך עם 23 מול פולין וצרפת, שני משחקים שכזכור היו יום אחר יום, 22 מול בלגיה ואת הטוב שמר לסוף מול לוקה דונצ'יץ' עם 34 נקודות 9 ריבאונדים, 2 חטיפות ו-2 אסיסטים שבקלות היו יכולים להיות הרבה יותר אם הכדורים היו נכנסים.

ומה באשר לצוות המסייע?

השורה התחתונה היא שלנבחרת ישראל הנוכחית יש שחקן על, כזה שרק הולך וצומח ומשתפר, כזה שפשוט בנוי אחרת. שיכול להגיע לטבעת, לקלוע מבחוץ, לשחק מעל הטבעת, שלא פוחד מפיזיות, אלא מחפש ומאמץ אותה.

ולצד כל אלו חשוב לזכור שכדורסל זה ספורט קבוצתי (אבוי לקלישאה הנכונה שהסתננה) ודני בדיוק כמו לוקה ובדיוק כמו יאניס או הוואגנרים וכו', גם צריך צוות מסייע וכזה שמסייע בעקביות ולא רק לפרקים, כי זה בלט לאורך שלב הבתים עד כה וזה יהיה משהו שהוא יהיה חייב מול היוונים. בינתיים כל מה שנותר לעשות הוא להתרווח ופשוט ליהנות מאבדיה, ששייך לליגה של הגדולים ביותר.

ספאנוליס ויאניס (IMAGO)