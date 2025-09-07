מחושב וממושמע: סוד הקסם של ספאנוליס כמאמן

ואסיליס ספאנוליס, האיש, האגדה, המיתוס, “קיל ביל” והחומר שממנו עשויות חרבות האטורי האנזו למביני עניין. מאמנה של נבחרת יוון ביורובאסקט הנוכחי הוא לא עוד מאמן, הרזומה שלו לבד כשחקן הביא עימו תצוגות תכלית שאחראי הלוגיסטיקה עדיין עמלים כדי להכניסן לפנתאון של הכדורסל האירופי, לא מאמינים? תשאלו את צסק"א מוסקבה. צנוע, מחושב וקרח בוורידים אלו הדברים המיידים אשר עולים בהקשרו של ספאנוליס האיש שזכה בגביעי אירופה גם בירוק לבן של אתונה וגם באדום לבן של פיראוס.

הוא שיחק אצל הטובים ביותר, התאמן אצל הטובים ביותר ומחוץ לפרקט נחשב לאחד האנשים הכי שקטים – כמעט ההפך המוחלט מהשחקן שהיה על הפרקט. ובתור מאמן, ספאנוליס כבר מחזיק באמתחתו שני פיינל פורים שונים. עם יאניס אנטטוקומפו, קוסטאס פאפאניקולאו וקוסטאס סלוקאס, היוונים נחשבים לאחת הנבחרות שאמורות להגיע עד הסוף וגם להניף את הגביע. בינתיים הערב (21:45), בדרך ספאנוליס יצטרך לחלוף על פני הנבחרת הישראלית.

הגארד היווני שהפך למאמן הוא כזה שעבר טרנספורמציה מהרוצח חסר הרחמים שהיה על הפרקט (שוב עיינו ערך צסק"א אבל אפשר לומר שגם פנאתינייקוס), לאדם שיותר מרוכז במטרה, מחושב אך עם אותה תאווה לניצחון והצלחה. המעבר הרגיש כטבעי משהו ולא בכדי כשם שקרה עם שאראס שזכה ביורוליג עם פנרבחצ'ה בסוג של דרבי שהיה על הקווים. ספאנוליס כבר הגיע לפיינל פור ליגת האלופות עם פרישטרי הצנועה והיה זה ברור שברגע שתהיה הזדמנות והיא בוא תבוא, שהוא יעשה את קפיצת המדרגה מתישהו. רק שהמתישהו הזה הגיע במהלך העונה כאשר מונאקו החליטה להיפרד מסאשה אובראדוביץ'.

ואסיליס ספאנוליס (IMAGO)

צריך להודות על האמת ולומר כבר עכשיו כי הסגל של מונאקו היה כזה שבגלל המשכיות וגם כישרון בהחלט היה שווה פיינל פור, והוא? הוא קיבל את הקבוצה בתנועה ועשה בסופו של דבר עונה יפה ביורוליג להוציא כמובן את הזירה המקומית, שם הייתה תקרית שהובילה להשעייתו של מייק ג'יימס ונראה שבלעדיו כאשר בצד השני המרענן הרשמי של היורוליג טי ג'יי שורטס, האליפות בצרפת הלכה עם פריז וטיאגו ספליטר שעמד אז על הקווים.

ההצלחה של המאמן היווני נראית כמובטחת. רק שביוון מדברים על כך שבאליפות אירופה הקודמת (ללא ספאנוליס כמאמן) הנבחרת נעצרה ברבע הגמר מול גרמניה, בטורניר שלפני כן גם כן - אז לרוסיה ב-2015, שוב ברבע הגמר מול ספרד, ב-2013 היא כשלה בשלב הבתים השני וב-2011 הודחה ברבע הגמר על ידי צרפת. בקיצור, עבר המון זמן מאז הזכייה האחרונה של היוונים ב-2005, הסגנות האחרונה ב-1989 והמקום השלישי האחרון שלהם מאז – 2009.

ואסיליס ספאנוליס (IMAGO)

הפעם האחרונה שיוון הגיעה לרבע גמר אליפות אירופה הייתה לפני 16 שנים. ב-2009, ואסיליס ספאנוליס היה כבר בן 27, שיחק בפנאתינייקוס של אובראדוביץ' וזכה ביורוליג יחד עם שאראס. לא פלא שגם בפיינל פור האחרון באבו דאבי עלה חיוך מהול בחשש – מה אם ספאנוליס יעלה פתאום לפרקט וייקח את הזריקה האחרונה?

השם שלו לא עוזב את השיח – בצדק. מדובר באחד הווינרים הגדולים שידע הכדורסל האירופי. הוא היה שם בכל רגע חשוב, צבר תארים, נקודות וזיכרונות שהפכו אותו לדמות מיתולוגית – תחילה כשחקן, וכעת כמאמן.

המעבר הזה – משחקן למאמן – הוא סיפור מפתח. כפי שהסביר באוזנינו מאמן יווני ותיק, מה שמבדיל בין קריירות טובות לקריירות גדולות זו מילה אחת: משמעת. ספאנוליס היה ממושמע כשחקן, והיום הוא מאמן מחושב ומדויק עוד יותר. ויש גם קטע – עדיין קשה להשתחרר מהתחושה שבמצב של קלאץ', אולי, ממש אולי, הוא עוד יחזור לפרקט לקחת את הזריקה בעצמו.

דני אבדיה, יעשה צרות לספאנוליס? (IMAGO)