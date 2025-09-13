יום שבת, 13.09.2025 שעה 12:58
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-64אלצ'ה6
64-43חטאפה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
47-74סביליה11
43-33אלאבס12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

גאות ושפל: ויאריאל וסולומון פוגשים את אתלטיקו

הצוללת הצהובה התחילה בצורה נהדרת, ובבכורה של מנור מקבלת הזדמנות להצהרת כוונות. ב-22:00 (חי בערוץ ONE) תפגוש את סימאונה בפתיחה הגרועה בתקופתו

שחקני הרכש, ביניהם מנור סולומון (ויאריאל)
שחקני הרכש, ביניהם מנור סולומון (ויאריאל)

עונת 2025/26 נפתחה בדיוק כמו שקיוו בוויאריאל: כדורגל התקפי ואיכותי, הגנה שנראית יציבה מהרגע הראשון ושבע נקודות מתשע אפשריות שנתנו תקווה להמשך והציבו אותה בצמרת. הערב (שבת) ב-22:00 גם מנור סולומון יצטרף לראשונה, כשהקבוצה תפגוש במסגרת המחזור הרביעי בליגה הספרדית את אתלטיקו מדריד למבחן גדול ראשון, שעשוי גם להפוך להצהרת כוונות משמעותית להמשך.

הפתיחה נהדרת, ההגנה מרשימה, אך יש סימני השאלה

מחזורי הפתיחה של הצוללת הצהובה היו מרשימים ללא ספק. הקבוצה שיחקה היטב בהתקפה לאורך רוב הזמן, כבשה חמישייה אדירה לרשת של ג’ירונה, ובמקביל ההגנה נראית טובה מתמיד. בעונה שעברה לקח לקבוצה 13 מחזורים עד ששמרה לראשונה על רשת נקייה, הפעם היא ספגה רק פעם אחת בשלושה משחקים, וגם השער הזה הגיע רק בתוספת הזמן של המשחק השלישי ומנע פתיחה מושלמת.

למרות זאת, עדיין צריך לשים את ויאריאל תחת זכוכית מגדלת. הקבוצה שסיימה במקום החמישי בעונה שעברה השתנתה באופן מהותי הקיץ, מכרה חלק משחקניה המרכזיים (כולל השחקן הטוב ביותר אלכס באנה), ותצטרך לדעת להתמודד העונה עם ליגת האלופות במקביל לליגה.

הצוללת מתפוצצת: ויאריאל מפרקת את ג'ירונה

אם זה לא מספיק, היכולת המצוינת שהוצגה בשני מחזורי הפתיחה הגיעה עם ירמי פינו, שמאז הספיק לעזוב, כשגם ג’רארד מורנו ששיחק במחזור הראשון נפצע וקארל אטה איונג שפתח בשלושת המשחקים נמכר. מנגד, הקבוצה צירפה כמובן את סולומון, אך לא רק. ג’ורג’ מיקוטאדזה הגיע מליון והפך להעברה היקרה בתולדות המועדון, כשהציפיות ממנו גבוהות מאוד. חשוב לזכור שאלה רק השינויים שקרו לאחרונה, כשבמהלך הקיץ נמכרו ונקנו עוד מספר שחקנים שהובילו לשינוי הגדול.

הסיטואציה שנוצרה מובילה את ויאריאל להיות סימן שאלה גדול: פתיחת העונה נהדרת בפועל, כאשר בשילוב עם התהליך המצוין שמוביל מזה שנה וחצי מרסלינו, וההתנהלות הבריאה של המועדון יש תקווה לריצה בצמרת, אך השינויים הרבים לא רק בקיץ, אלא גם תוך כדי פתיחת הליגה, מובילים לחוסר ודאות. כעת הסגל סוף סוף נסגר, והחל מהמשחק הקרוב ניתן יהיה להבין לאן הצוללת שטה.

מרסלינו, מוביל תהליך מצוין (IMAGO)מרסלינו, מוביל תהליך מצוין (IMAGO)

איך הקבוצה החדשה אמורה להיראות

השינויים הרבים יתנו פתח להזדמנויות משמעותיות עבור השחקנים החדשים. מיקוטאדזה צפוי להיכנס ישירות להרכב, כשמעמדו של סולומון יותר באוויר, אך הוא מגיע בסיטואציה מבטיחה. מרסלינו מקדש את המערך 4-4-2 שבו הוא נוטה לשחק עם שחקני קו קלאסיים כמו הישראלי, והתחרות העיקרית שלו באגף שמאל בתור התחלה אמורה להגיע מאלברטו מוליירו שהצטרף הקיץ ולא הרשים יתר על המידה בדקות שקיבל עד כה, וטייג'ון ביוקנן שמקבל יותר הזדמנויות השנה ואף כבש שלושער אדיר, אך שיחק בקו ימין בעיקר עד עכשיו.

חזרה עתידית של איוזה פרס הנהדר מפציעה יכולה לשנות קצת את הסיטואציה במידה ויתופקד באגף, כשגם איליאס אחומש שכבר שב מפציעה יתחרה על דקות בעיקר באגף ימין, אבל כרגע נראה כי מצב הסגל וריבוי המפעלים המשמעותיים תסדר למנור סולומון דקות משחק רבות שיאפשרו לו להוכיח את עצמו, בעיקר כל עוד ניקולאס פפה מתופקד כחלק מהצמד הקדמי במערך כפי שקורה מתחילת העונה.

מנור סולומון, יקבל דקות משחק רבות שיאפשרו לו להוכיח את עצמו (ראובן שוורץ)מנור סולומון, יקבל דקות משחק רבות שיאפשרו לו להוכיח את עצמו (ראובן שוורץ)

בסופו של דבר השלד ההגנתי שפתח את העונה היטב נשאר, כולל השוער, רביעיית ההגנה ומרכז הקישור, והשחקנים שהצטרפו בהתקפה תואמים לסגנון של מרסלינו. אין סיבה לצפות לירידה ביכולת ו-ויאריאל יכולה להאמין ביכולתה לסיים מעל המקום החמישי לראשונה מאז 2015/16, כשגם אז הייתה תחת אותו המאמן. לכן הערב מהווה הזדמנות גדולה: כדי להיות ברביעייה הראשונה צריך להדיח משם יריבות, ואתלטיקו מגיעה במצב שברירי מתמיד.

הפתיחה הגרועה בעידן סימאונה

ויאריאל מקבלת את הקולצ’ונרוס בסיטואציה הכי טובה שאפשר לבקש, בגלל שדייגו סימאונה וקבוצתו לא הגיעו לעונה עד כה. אחרי שלושה מחזורים הם עם שתי נקודת בלבד, במה שמהווה את פתיחת העונה הגרועה ביותר בעידן של המאמן הוותיק בליגה הספרדית. 

דייגו סימאונה, הפתיחה הגרועה ביותר בעידן שלו באתלטיקו (IMAGO)דייגו סימאונה, הפתיחה הגרועה ביותר בעידן שלו באתלטיקו (IMAGO)

מאז הגעתו ב-2011, זו הפעם הראשונה שאתלטיקו של צ’ולו לא הצליחה לנצח בשלושת המחזורי הפתיחה. הקבוצה השלימה רכש בקרוב ל-200 מיליון אירו הקיץ, הציפיות היו בשמיים, אך הפתיחה הקשה שמה את המערכת בלחץ משמעותי והמאמן סופג ביקורת רבה. הקולצ’ונרוס איבדו יתרון בכל אחד משלושת משחקי הפתיחה במה שפגע בביטחון של הקבוצה, והמשחק מול ויאריאל בבית הוא כזה שבו הם חייבים לנצח.

עדיין חשוב לזכור שמדובר באתלטיקו מדריד. היא מחזיקה בסוללה של כוכבים דוגמת אנטואן גריזמן, חוליאן אלברס, יאן אובלק ועוד, כשגם אלכס באנה הצטרף מהיריבה, אך לא ישחק בגלל פציעה ממנה מקווים שישוב בסוף החודש. ניצחון קטן וקצת מזל עשוי להדליק את הניצוץ מחדש, וסימאונה כבר ידע להוציא את הקבוצה מסיטואציות קשות בעבר.

חוליאן אלברס, אי אפשר להספיד את אתלטיקו (IMAGO)חוליאן אלברס, אי אפשר להספיד את אתלטיקו (IMAGO)

הערב כל קבוצה תראה לאן העונה שלה הולכת: איבוד נקודות נוסף של אתלטיקו מדריד עשוי להכניס אותה לסחרור ממנו תתקשה לצאת, וכנראה יוביל לסיום מוקדם של חלום האליפות. ויאריאל מצידה תרצה להוכיח שהקבוצה יציבה אחרי השינויים הרבים, כשניצחון מול יריבה פוטנציאלית לצמרת ופתיחת הפרש של שמונה נקודות בין הקבוצות עשויים לתת את הרוח הגבית הנדרשת לעונה יוצאת דופן.

