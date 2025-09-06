בפעם ה-2 ברצף: סבלנקה זכתה באליפות ארה"ב

אפשר לומר שהיא הטובה בעולם על המשטח הקשה, ואפשר גם לדון אם היא הטובה בעולם באופן כללי. ארינה סבלנקה קטפה היום (שבת) את הגראנד סלאם האחרון של השנה, כשגברה 3:6, 6:7 (4) על אמנדה אניסימובה בגמר אליפות ארצות הברית הפתוחה, ובכך היא שמרה על התואר שלה וזכתה במייג’ור של ניו יורק שנה שנייה ברציפות.

המדורגת הראשונה בעולם גם קטפה גראנד סלאם רביעי בקריירה שלה בגיל 27, וכולם כולל כולם על המשטח הקשה, שניים באוסטרליה ושניים בתפוח הגדול. היא עוד נשברה פעמיים במערכה הראשונה, אך הגיבה כמו אלופה עם שתי שבירות משלה בדרך ל-0:1 במערכות. המערכה השנייה הניבה דרמה כשסבלנקה הגישה על התואר והאמריקאית שברה, אבל בסופו של דבר הבלארוסית ניצחה בשובר השוויון עם 3:7 וסגרה סיפור אחרי שעה ו-36 דקות.

האמריקאית בת ה-24 יכולה להתנחם בשני דברים. הראשון הוא שהיא רשמה גמר גראנד סלאם שני ברציפות ולפי הרמה שלה אפשר לשער שאלו לא שתי ההופעות האחרונות במעמדים מהסוג הזה, והיא יכולה להתנחם שהיא לא שחזרה את גמר הבלהות מווימבלדון, שם לא ניצחה אף משחקון והפסידה 6:0, 6:0 חד וחלק, והפעם היא ללא ספק היוותה יריב ראוי, למרות ה-2:0 במערכות.

סבלנקה ברגע הזכייה (IMAGO)

נחזור לסבלנקה. אז הבלארוסית ממש לא רצתה לתת לשנה לחלוף, לארבעה מייג’ורים לעבור להם ושהיא לא תיקח אף אחד מהם. אחרי שמדיסון קיז זכתה באוסטרליה, קוקו גוף ברולאן גארוס ואיגה שוויונטק בווימבלדון, סבלנקה הייתה צריכה להראות לכל המתחרות שהיא עדיין המדורגת הראשונה בעולם, ושיזהרו לקראת אוסטרליה 2026, כי זה המייג’ור הבא, והוא על המשטח הקשה שסבלנקה כל כך אוהבת.

הפיינליסטויות. סבלנקה ואניסימובה (IMAGO)

מערכה ראשונה: 3:6 לארינה סבלנקה

איזו פתיחה בניו יורק. האמריקאית פתחה טוב ואפילו סחטה שלושה דיוסים בהגשה הראשונה במשחק, שהייתה של האלופה, אך לבסוף הבלארוסית לא רק עלתה ל-0:1, אלא גם מיד שברה בדרך ל-0:2. התפנית הגיעה שאניסימובה לא נתנה למחשבות מאותו גמר אומלל בווימבלדון לשקוע ומיד שברה בחזרה בדרך ל-2:1, כשהיא גם לוותה זאת ב-2:2. מהפך! אניסימובה שברה שוב, ועלתה ל-2:3 על רקע לא מעט עצבים של סבלנקה.

הקצב המטורף נמשך, והבלארוסית שברה בחזרה כדי לקבוע 3:3, ואז השבירות תמו כשהאלופה עלתה ל-3:4. השבירות חזרו, וסבלנקה ענתה ל-2 השבירות של אניסימובה עם 2 שבירות ועלתה ל-3:5 כדי להגיע על מנת לעלות ל-0:1 במערכות. ואכן, האלופה הגישה נהדר וכמעט על האפס עלתה ל-0:1 במערכות אחרי 3:6, במערכה עם לא פחות מ-5 שבירות.

סבלנקה בגמר (IMAGO)

מערכה שנייה: 6:7 (4) לארינה סבלנקה

האמריקאית לא ויתרה ובאה חדורה למערכה השנייה, כששרדה 3 דיוסים ובכל זאת עלתה ל-0:1, אך סבלנקה לא נתנה לה לחייך לרגע ועל האפס כפתה 1:1, ומיד שברה! הבלארוסית עלתה ל-1:2 במשחקון הטוב ביותר שלה במשחק ללא ספק, שכלל כמה ראלים עוצרי נשימה שלה, והיא התקרבה לשמירה על התואר כששמרה על ההגשה שלה בדרך ל-1:3. אניסומובה הצליחה לשמור על ההגשה שלה ולקחה קצת אוויר לנשימה, כשצימקה ל-3:2. לרגע היה נדמה שהייתה תחושה של קאמבק, כאשר הקהל התעורר ואניסימובה אפילו השיגה שבירה, אך לא עברו 4 דקות וסבלנקה שברה בחזרה כדי להוריד את כולם בחזרה לקרקע, 3:4 למדורגת ראשונה, כשמיד גם שמרה על ההגשה בדרך ל-3:5.

האמריקאית ידעה שאם תישבר היא תפסיד, והיא שמרה על ההגשות שלה, כדי לאפשר לבלארוסית להגיש על הכתר. לא ייאמן, אניסימובה שברה! עם הגב אל הקיר, האמריקאית שברה את סבלנקה כשזו הגישה על המשחק ונותרה בחיים, כשהיא גם עלתה על המומנטום והגישה טוב בדרך ל-5:6. האלופה כפתה שובר שוויון כשלא נשברה שוב. ארינה סבלקנה זכתה בפעם השנייה ברציפות באליפות ארה”ב הפתוחה. המדורגת ראשונה חגגה עם 3:7 בשובר השוויון וזכתה במייג’ור רביעי בקריירה שלה.