הראשונה ברבע הגמר: טורקיה גברה על שבדיה

בזמן שנבחרת ישראל תשחק מחר (ראשון) מול יוון, שמינית גמר היורובאסקט נפתחה היום עם ניצחון של טורקיה 79:85 על שבדיה, בו נקבע כי החבורה של ארגין עתאמן היא העולה הראשונה לשלב רבע הגמר.

המשחק הלך צמוד מהצפוי, שכן הטורקים סיימו במקום הראשון בבית המוקדם בעוד יריבתם רביעית בבית המקביל. השבדים הפתיעו כאשר ירדו לחדרי ההלבשה ביתרון, אך רבע שלישי טוב של המנצחת הפך את התוצאה.

השבדים ידעו לחזור למשחק ברבע האחרון, אך בדקות האחרונות האיכות הטורקית נתנה את הטון וקבעה ניצחון קשה ועלייה גדולה לרבע הגמר. מי שהוביל את המנצחת הוא אלפרין שנגון עם 24 נקודות, 16 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, בעוד אצל שבדיה בלט לודוויג האקנסון עם 16 נק’.