יום שבת, 06.09.2025 שעה 15:35
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
12438-5446טורקיה1
9368-4345סרביה2
8384-4125לטביה3
7368-3155פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
10365-5295גרמניה1
9393-4315ליטא2
8406-4265פינלנד3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
9354-4325יוון1
9333-3965איטליה 2
8401-4015בוסניה3
7386-3675גאורגיה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
9391-4615צרפת1
8387-4005פולין2
8452-4695סלובניה3
8401-4175ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

הראשונה ברבע הגמר: טורקיה גברה על שבדיה

לאחר משחק צמוד מהצפוי, בו השבדים היו בעניינים לאורך כולו, החבורה של עתמאן גילתה אופי ורשמה 79:85 גדול. שנגון בלט עם דאבל דאבל, האקנסון מנגד

|
אלפרין שנגון חוגג העפלה (FIBA)
אלפרין שנגון חוגג העפלה (FIBA)

בזמן שנבחרת ישראל תשחק מחר (ראשון) מול יוון, שמינית גמר היורובאסקט נפתחה היום עם ניצחון של טורקיה 79:85 על שבדיה, בו נקבע כי החבורה של ארגין עתאמן היא העולה הראשונה לשלב רבע הגמר.

המשחק הלך צמוד מהצפוי, שכן הטורקים סיימו במקום הראשון בבית המוקדם בעוד יריבתם רביעית בבית המקביל. השבדים הפתיעו כאשר ירדו לחדרי ההלבשה ביתרון, אך רבע שלישי טוב של המנצחת הפך את התוצאה.

השבדים ידעו לחזור למשחק ברבע האחרון, אך בדקות האחרונות האיכות הטורקית נתנה את הטון וקבעה ניצחון קשה ועלייה גדולה לרבע הגמר. מי שהוביל את המנצחת הוא אלפרין שנגון עם 24 נקודות, 16 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, בעוד אצל שבדיה בלט לודוויג האקנסון עם 16 נק’.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנדנגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */