יום שבת, 06.09.2025 שעה 14:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

מרתיח: פוסט התמיכה של ג'אבר במשט של גרטה

אקס מכבי חיפה וקפטן הנבחרת הצעירה של ישראל לשעבר, שנמנה כיום עם סגל נבחרת פלסטין, העלה באינסטגרם שלו פוסט תמיכה במשט "סומוד" של פעילת האקלים

|
עטאא ג'אבר (IMAGO)
עטאא ג'אבר (IMAGO)

עטאא ג’אבר, מי שהיה קפטן נבחרת ישראל הצעירה ושיחק במכבי חיפה, מ.ס אשדוד ובני סכנין, ממשיך לעורר סערות מחוץ למגרש. הקשר, שבחר לייצג את נבחרת פלסטין במקום את ישראל, העלה פוסט תמיכה במשט "סומוד" לעזה, משט שבו משתתפת גם פעילת האקלים גרטה טונברג. בצעד זה, ג’אבר הצטרף לקריאות לסיום המצור על הרצועה, מהלך שממשיך להצית תגובות נזעמות בישראל.

ג’אבר, שמחזיק באזרחות ישראלית, אך כבר מזוהה עם נבחרת פלסטין, עמד בעבר על הדשא עם כאפייה לצד יו"ר ההתאחדות הפלסטינית ג’יבריל רג’וב ואף השתתף בטקסי זיכרון לעזה לפני משחקים רשמיים. באותם מקרים ספג ביקורת חריפה מצד שחקנים ישראלים בעבר, בהם גם איתי שכטר שאמר עליו: "מתבייש שהיית איתי בחדר ההלבשה, תעבור לגור בעזה, בוגד". שר התרבות והספורט מיקי זוהר אף קרא בעבר לשלול את אזרחותו.

המשט שבו תמך ג’אבר יצא השבוע מנמל ברצלונה, כשעשרות כלי שיט נושאים פעילים מרחבי העולם, בהם טונברג ודמויות ציבוריות נוספות. המארגנים טוענים כי מדובר בניסיון להקים מסדרון הומניטרי לעזה, תחת הכותרת "לעמוד איתן", משמעות המילה "סומוד". כבר במשטים הקודמים היו ניסיונות ישראליים למנוע מהספינות להגיע לרצועה, כולל השתלטות שייטת 13, אך המארגנים מתעקשים להמשיך.

הסטורי של עטאא גהסטורי של עטאא ג'אבר (אינסטגרם)

תמיכתו של ג’אבר, שנמצא כיום בסגל נבחרת פלסטין, מגיעה לאחר שבקיץ האחרון שיחק במדי הנבחרת מול לבנון ואוסטרליה. במשחקים הללו נראו דגלי פלסטין ביציעים, השחקנים עטו כאפיות, והמסכים הציגו מסרים של "סולידריות עם אנשי פלסטין". בעיני רבים בישראל, מדובר בחציית קווים בוטה מצד מי שגדל וחונך בכדורגל המקומי.

כעת, כשהוא מעלה ברשתות החברתיות תמיכה פומבית במשט בין-לאומי נגד ישראל, ג’אבר ממשיך לחדד את הקרע בינו לבין עולם הספורט המקומי שבו גדל. בעוד שבחו"ל התמיכה בו ובמאבקו מוצגת כחלק ממאבק לזכויות אדם, בישראל רואים בו בוגד והוא מתרחק יותר ויותר מהמורשת שהותיר אחריו על מגרשי ליגת העל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנדנגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */