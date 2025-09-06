טורניר לזכרו של גילעד רוזנבליט ז"ל נערך בחיפה

אתמול (שישי) נערך במגרשי הספורטן בחיפה טורניר האוהדים הראשון לזכרו של סמ"ר גילעד רוזנבליט ז"ל, בהשתתפות לא פחות מ18 קבוצות אוהדים שכיבדו את זכרו של גילעד, שנפל בעזה בנובמבר 2023 בעת ששירת כחובש קרבי בשריון.

גילעד ז"ל היה חבר בצוות התפעול של המועדון ואף שימש כקמע. הקבוצה הבוגרת רשמה קבוצה לטורניר שנשאה את השם "בליבנו לעד" והשתתפו בה אנשי המועדון. היא העפילה לשלב רבע הגמר ורשמה הופעה מכובדת.

שחקני הקבוצה לירן סרדל ואורן ביטון השתתפו בטקס המרגש שהתקיים במעמד בני המשפחה יחד עם חבר ההנהלה אריה מידן וסמנכ"ל התפעול דודו דותן. כמו כן, הגיעו לטורניר לכבד את זכרו של גילעד שחקני הקבוצה יעד גונן ותמיד ארבל, כאשר קפטן קבוצת הנוער ליאם נחום חיזק את הקבוצה של המועדון.

בימים אלה ממשיכה המשפחה בפרויקט להקמת מגרש גילעד לזכרו בקיבוץ גניגר בעמק יזרעאל בו גדל.

טורניר לזכר גילעד רוזנבליט ז"ל (צילום: דוברות הפועל חיפה ובאדיבות איתמר אלי)