הנבחרת ערכה שחרור, בן שמעון שוחח עם יחזקאל

לאחר הניצחון אמש (שישי) 0:4 על נבחרת מולדובה, נבחרת ישראל ערכה הבוקר את אימון השחרור שלאחר המשחק, כאשר השחקנים שפתחו בהרכב לא נטלו חלק.

עם תחילת האימון, לקח המאמן רן בן שמעון את שגיב יחזקאל לשיחה בת כמה דקות, כשייתכן ששחקן מכבי תל אביב יפתח מול נבחרת איטליה ביום שני, כשאפשרות המעבר לקו הגנה של חמישה שחקנים על הפרק.

עוד עם פתיחת האימון, ערך המאמן שיחה עם השחקנים והעביר מסר בנוגע למצב הסגל ולשחקנים שלא נטלו חלק אמש: ״כל השחקנים פה משמעותיים מהראשון ועד האחרון. כל אחד יצטרך למצוא את המקום שלו. יש לנו מצלמות שקולטות כל רגע בספסל ואני רוצה שכולם יהיו חיוביים״, אמר להם.

השחקנים המחליפים באימון שחרור (ראובן שוורץ)

שחקני הנבחרת באימון שחרור (ראובן שוורץ)

רן בן שמעון ושגיב יחזקאל (ראובן שוורץ)

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

שחקני הנבחרת באימון שחרור (ראובן שוורץ)

בנבחרת יצאו שבעי רצון אתמול מחוליית ההגנה וציינו כי זהו המשחק החמישי מתוך 13 משחקים של בן שמעון בתפקיד בו הנבחרת לא סופגת.