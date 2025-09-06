"הכול שקרים": דויד אלאבה עולה להתקפה

דויד אלאבה עשוי להיות בעונתו האחרונה במדי ריאל מדריד. החוזה של הבלם מסתיים ב־2026 והוא עדיין לא שיחק אפילו דקה אחת העונה. את האוסטרי מקדימים כיום דין האוסן, אדר מיליטאו ואנטוניו רודיגר, והוא מתחרה גם עם ראול אסנסיו על המקום כבלם הרביעי של המועדון.

המצב הזה עורר בקיץ האחרון גל שמועות רחב על עזיבה אפשרית של אלאבה את ריאל מדריד, וכעת הוא התייחס לכך: "אני נמצא בכדורגל מספיק שנים כדי לדעת ששמועות הן חלק מהעסק. למזלי, אלה דברים שאני לא מתעכב עליהם יותר מדי, וצחקתי המון כי שום דבר לא היה נכון, הכול היה שקרים". בסופו של דבר הבלם החליט להישאר במדריד, בידיעה שצפויה לו תחרות גדולה מאוד על מקומו.

פציעות מנעו מהבלם לשחק הרבה משחקים בעונה שעברה, והדבר ממשיך להשפיע עליו גם העונה. אלאבה דיבר על מצבו הנוכחי: "אני מרגיש טוב עכשיו, התקדמתי המון לאחרונה. אני חושב שאני יכול לשחק 90 דקות בנבחרת, למרות שאני לא יודע אם זה יהיה הגיוני. נראה איך ארגיש במשחקים הקרובים. המטרה שלי היא לשחק ולהיות על המגרש".

דויד אלאבה (IMAGO)

צ’אבי אלונסו מתכנן לבצע רוטציות אחרי פגרת הנבחרות, ואלאבה מקווה לקבל הזדמנות להוכיח שהוא כשיר וזמין. מאמן ריאל מדריד גם ניסה אותו כקשר במהלך ההכנה. עם המונדיאל באופק, אלאבה מקווה לשנות את המומנטום, לחזור לכושר ולקבל דקות משמעותיות במדי ריאל מדריד.