פטאצ’י, הגשר של הכדורגל הברזילאי לליגת העל

ברזיל היא פס ייצור אין סופי של כישרונות כדורגל. בעשורים האחרונים לא מעט ברזילאים השאירו חותם בליגת העל : ברונו הייס במכבי תל אביב, גבריאל לימה בבני סכנין, דאגלס דה סילבה בהפועל תל אביב, קלאודמיר פריירה בבית"ר ירושלים וכמובן גוסטבו בוקולי במכבי חיפה.

אלא שבשנים האחרונות חלה עצירה כמעט מוחלטת בזרם. נדיר היה לראות שחקנים מהליגה הברזילאית אחת הקשות עם כדורגל אטרקטיבי בוחרים בישראל. אבל הכדורגל משתנה: מי שאינו מקבל מקום קבוע בקבוצות הצמרת בברזיל נאבק למצוא שכר ראוי, והצעירים רואים ביציאה לאירופה יעד אסטרטגי.

כאן נכנס הכדורגל הישראלי. דווקא כיום, קבוצות הליגה מסוגלות להציע תנאים שמושכים שחקנים מהליגה הראשונה והשנייה בברזיל, בעיקר כאלה שנחשבים לפוטנציאליים למכירה עתידית בסכומי עתק.

ווסלי פטאצ'י (IMAGO)

בדיוק בתפר הזה בחר בעונה שעברה ווסלי פטאצ’י. אחרי שירד ליגה עם סנטוס, ניצב בפני דילמה: להמשיך בליגות המשנה או לקחת סיכון ולעבור לישראל. הוא בחר באפשרות השנייה והמהלך השתלם לו בענק.

"המסלול של פטאצ’י עשוי להפוך לנכס אסטרטגי עבור קבוצות ישראליות", אומר גורם ברזילאי שהיה מעורב בעסקאות עם מועדונים בליגת העל. "למרות החששות מהמצב הביטחוני, ההצלחה שלו מוכיחה שאפשר לזכות כאן בחשיפה שפותחת דלתות לאירופה".

ואכן, בתוך שנה אחת בלבד עבר פטאצ’י לאלקמאר ההולנדית, ששברה עבורו את שיא ההעברות הישג נדיר במונחים מקומיים. אותו גורם ממשיך ומספר כי: "עבור שחקנים ברזילאים שאינם בטופ, ישראל היא אלטרנטיבה אטרקטיבית, שכר באירו או דולר הגבוה בהרבה מהשכר בברזיל, ובמקביל אפשרות לקפיצה לליגות נחשבות יותר".

"ישראל היא אלטרנטיבה אטרקטיבית". ווסלי פטאצ'י (עמרי שטיין)

עוד שחקן ברזילאי שפרח בעונה החולפת בליגת העל היה לוקאס ונטורה שהיה לו חלק גדול בהצלחה של הפועל באר שבע. הוא דווקא הגיע לב״ש מפורטימוננסה הפורטוגלית, כאשר לאחרונה הייתה לו הצעה לחזור לכדורגל הברזילאי.

כך הופך סיפורו של פטאצ’י להרבה מעבר להצלחה אישית: הוא עשוי להיות גשר שיביא כישרונות חדשים ויחזק את הקשר בין הכדורגל הדרום־אמריקאי התוסס לבין הבמה האירופית. הקיץ כבר ראינו זרעים ראשונים, הפועל תל אביב צירפה את פלקאו ושיקו, מכבי תל אביב הביאה את טוטי אנדרדה, ומכבי נתניה פועלת גם היא בשוק הזה. ייתכן שזו רק תחילתה של מגמה.