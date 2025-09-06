"אני שונא אתכם": ראפיניה מאשים את דיסנילנד

במהלך פגרת הנבחרות הנוכחית, ראפיניה נסע לברזיל כדי לשחק במשחקי הסיום של מוקדמות מונדיאל 2026. הברזילאי משמש כאחד השחקנים המובילים של הסלסאו, אך למרות המרחק לא התנתק מחיי המשפחה שלו. הקיצוני של בארסה נוהג לפרסם ברשתות החברתיות תמונות מרגשות עם בנו גאל, אך הפעם בחר לחשוף מקרה שאירע בדיסנילנד פאריס.

ראפיניה העלה לחשבון האינסטגרם שלו כמה סרטונים בהם תקף בחריפות עובד בפארק שלטענתו סירב להתייחס לבנו: "העובדים שלכם הם בושה. אסור שיתייחסו לאנשים ככה, במיוחד לא לילד. הם אמורים לשמח ילדים, לא לבוז להם. אני מעדיף לקרוא לזה בוז מאשר כל דבר אחר. הם בושה", כתב השחקן הברזילאי.

הקיצוני נזהר במילותיו ולא הגדיר במפורש את המקרה כגזענות, אך הדגיש כי העובד שהסתתר מאחורי התחפושת כן הפגין חיבה וחיבק ילדים אחרים בעלי עור בהיר: "אני מבין את העייפות של מי שעובד בזה, אבל למה הם חיבקו את כל הילדים הלבנים ולא את הבן שלי?", תהה ראפיניה.

הסטורי של ראפיניה (צילום מסך)

בהמשך הסטוריז העלה הילוך והגן בנחישות על בנו גאל: "אני שונא את דיסנילנד פאריס. הוא רק רצה שלום וחיבוק. למזלכם הוא לא מבין. דיסנילנד פאריס, העובד הזה הוא חרא, הוא טיפש", אמר כוכב בארסה.

אשתו של השחקן, טאיה בלולי, שנכחה ככל הנראה באירוע, הצטרפה לדבריו: "הוא נתן את שתי הידיים שלו לילדה כדי שלא ייתן לו את היד שלו! ולא הסתפק בזה, אלא גם הרחיק את הילדה ממנו. איזה שנאה", אמרה.

כעת נותר לראות האם דיסנילנד פאריס תגיב לתלונה של ראפיניה ובת זוגו ברשתות החברתיות, שם הם מחזיקים יחד כמעט 16 מיליון עוקבים. ימים יגידו אם הפארק יבחר לספק הסבר, להתנצל או לנקוט צעדים ממשיים נגד העובד, לנוכח ההד הציבורי שעורר המקרה, שעשוי אף לפגוע בתדמית החברה.