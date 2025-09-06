יום שבת, 06.09.2025 שעה 11:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

כ-71,000 אוהדים פקדו את המגרשים במחזור ה-2

צופים רבים שטפו את המגרשים בסופ"ש שעבר, כשהשיא הגיע ביום ראשון, כאשר בית"ר אירחה למשחק המרכזי את מכבי חיפה, ומכבי ת"א אירחה את מכבי נתניה

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

לפני פגרת הנבחרות, המחזור השני בליגת העל נערך בסופ”ש שעבר וביום ראשון השבוע, כאשר היו במרכזו שני מפגשים באצטדיונים גדולים, במה שגרם לכך שאוהדים רבים הגיעו לצפות ולדחוף קדימה את קבוצותיהם, ומספרם הגיע עד ל-70,745 בכל המשחקים יחד. 

המשחק בו נרשם מספר הצופים הרב ביותר הוא המשחק המרכזי של המחזור, בו התמודדו בית”ר ירושלים ומכבי חיפה באצטדיון טדי, אליו הגיעו 27,000 אוהדים, אשר חזו ב-0:0.

במקום השני ניצב המשחק שנערך באצטדיון בלומפילד, בו הביסה מכבי תל אביב 0:4 את מכבי נתניה, מפגש שמשך אליו 21,753 צופים.

