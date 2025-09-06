כ-71,000 אוהדים פקדו את המגרשים במחזור ה-2

לפני פגרת הנבחרות, המחזור השני בליגת העל נערך בסופ”ש שעבר וביום ראשון השבוע, כאשר היו במרכזו שני מפגשים באצטדיונים גדולים, במה שגרם לכך שאוהדים רבים הגיעו לצפות ולדחוף קדימה את קבוצותיהם, ומספרם הגיע עד ל-70,745 בכל המשחקים יחד.

המשחק בו נרשם מספר הצופים הרב ביותר הוא המשחק המרכזי של המחזור, בו התמודדו בית”ר ירושלים ומכבי חיפה באצטדיון טדי, אליו הגיעו 27,000 אוהדים, אשר חזו ב-0:0.

במקום השני ניצב המשחק שנערך באצטדיון בלומפילד, בו הביסה מכבי תל אביב 0:4 את מכבי נתניה, מפגש שמשך אליו 21,753 צופים.