ברצלונה מעוניינת בגואהי, גם ריאל מדריד עוקבת

חלון ההעברות נסגר ביום שני האחרון, אך בהנהלת ברצלונה ממשיכים לעקוב אחר שוק ההעברות במבט קדימה. אחת העמדות שעשויות לקבל חיזוק בעונה הבאה היא עמדת הבלם. איניגו מרטינס עזב בקיץ, ואנדראס כריסטנסן עלול לעזוב כבר בשנה הקרובה, שכן חוזהו מסתיים ב־30 ביוני ובשלב זה הוא לא צפוי להאריכו.

בהקשר הזה, באנגליה מצביעים על התעניינותה של ברצלונה בבלם קריסטל פאלאס בן ה־25, מארק גואהי, שנחשב לשחקן קבוע בסגלו של מאמן נבחרת אנגליה, תומאס טוכל. גואהי היה על סף מעבר לליברפול בחלון האחרון, אך העסקה לא יצאה לפועל, דבר שעורר את כעסו של הבלם, קפטן הקבוצה שזכתה לאחרונה בגביע.

מדובר בשחקן מעניין במיוחד, שכן חוזהו של גואהי מסתיים ב־30 ביוני 2026, מה שיאפשר לו לעבור בחינם. הבלם דחה כל הצעה מצד פאלאס לחדש את החוזה שחתם עליו כשהגיע מצ’לסי ב־2021 תמורת 23 מיליון אירו. עם זאת, לברצלונה צפויה תחרות לא פשוטה, מאחר שבאנגליה מציינים שגם ריאל מדריד עוקבת מקרוב אחרי מצבו, בעוד ליברפול טרם ויתרה ועשויה לשוב לתמונה כבר בינואר.

גואהי, ששיחק העונה את כל הדקות ואף כבש שער אחד, נחשב לבלם חזק ומהיר, שמצטיין בזכייה במאבקים אישיים, גם באוויר וגם על הקרקע. הוא כבר הרשים באליפות אירופה האחרונה, ורמת המשחק שלו השתפרה בצורה ניכרת בעונות האחרונות.