החמיץ פנדל ואז כבש בפאננקה: ההצגה של ברדג'י

“לא הגעתי לברצלונה כדי לשחק בקבוצת המילואים”, הזהיר רוני ברדג’י מיד לאחר שהוצג רשמית כשחקן הקבוצה. עם זאת, מי שהגיע מקופנהאגן מצא בינתיים דקות משחק דווקא במדי נבחרת שבדיה עד גיל 21, שם זכה להזדמנות להוביל והיה הקפטן בניצחון 0:3 על ארמניה במסגרת מוקדמות אליפות אירופה.

המשחק עצמו לא נפתח בצורה חלקה עבורו. השחקן החדש של ברצלונה החמיץ פנדל בדקה ה-40, רגע לפני ההפסקה, לאחר שבעיטת ה-11 שלו נהדפה על ידי השוער.

ברדג’י התאושש היטב במחצית השנייה, ובדקה ה-61 בישל במסירה נהדרת מאחורי ההגנה את השער הראשון של יונה קוסי-אסארה. בדקה ה-69 הוסיף ג’רמי אגבון-איפו את השני.

בדקה ה-78 קיבל ברדג’י הזדמנות לתקן את הטעות מהמחצית הראשונה. הוא שוב ניגש לבעוט מהנקודה הלבנה, הפגין ביטחון רב וביצע בעיטת פאננקה אלגנטית שהכניעה את השוער וקבעה 0:3, תוך שהוא מראה אופי גדול שמסמן מה מצפה לברצלונה בהמשך.