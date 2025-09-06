מטורף: אלקראס וסינר יתחרו על 4,291,770 אירו

קרב ענקים בדרך. קרלוס אלקראס ויאניק סינר יתמודדו מחר (ראשון) בגמר אליפות ארצות הברית הפתוחה, במה שנראה כמו אחד השיאים הגדולים של העונה בטניס העולמי. על הפרק, מעבר ליוקרה, גם המקום הראשון בעולם, כשהמנצח ביניהם יהיה הראשון בדירוג.

אלקראס בן ה-22 ו-123 ימים עלה אמש לגמר גראנד סלאם שביעי בקריירה, לאחר שניצח את נובאק ג’וקוביץ’. עבורו, החוויה חוזרת לאותו מגרש בניו יורק לפני שלוש שנים, אז פגש את קספר רוד במשחק על התואר וגם על המקום הראשון בדירוג. גם הפעם, מלבד היוקרה והגביע, על הפרק נמצא סכום עתק, בגובה 4,291,770 אירו, המענק הגבוה ביותר בהיסטוריה של הטניס.

מנגד, סינר ממשיך להוכיח שהוא שייך לצמרת העולמית. האיטלקי, שהעפיל לחמישה גמרי גראנד סלאם רצופים, גבר בחצי הגמר על הקנדי פליקס אוז’ר-אליאסים 1:6, 6:3, 3:6, 4:6. היריב הצעיר מקנדה סיפק קמפיין יוצא דופן עם ניצחונות על אלכסנדר זברב ואלכס דה מינור, אך מול סינר הפער היה גדול מדי. למרות תמיכת הקהל המקומי, שהפך את אליאסים ל”גיבור אמריקאי לרגע”, הוא הסתפק בזכייה במערכה אחת בלבד.

יאניק סינר (IMAGO)

אלקראס עצמו הודה בסיום כי הניצחון מול ג’וקוביץ’ לא היה פשוט: “ניסינו מההתחלה לגרור אותו לקרבות פיזיים עם חילופי כדורים ארוכים. הוא לא מסובך רק בגלל הטניס שלו, אלא גם בגלל ההילה, ההיסטוריה והאגדה שהוא מביא איתו למגרש. כל זה משפיע”, סיפר. הספרדי הוסיף כי לא שיחק את המשחק הטוב ביותר שלו בטורניר, אך שמח שהצליח להגיע שוב למעמד הגמר: “עשיתי הרבה טעויות לא מחויבות, אבל אני בגמר, וזה מה שחשוב”.

עד הגמר, אלקראס מתכנן להתרחק מעט מהטניס, לבלות עם מאמנו חואן קרלוס פררו והצוות המקצועי ולשמור על שגרה של רוגע, הליכות בפארקים ואפילו סיבוב גולף, אם יתאפשר. “העיקר להישאר רגוע עד לרגע האמת”, אמר.

קרלוס אלקראס (רויטרס)

עובדות נוספות על אלקראס מדגישות את עוצמתו: הוא השחקן השלישי הכי צעיר בהיסטוריה בעידן הפתוח שהגיע לשבעה גמרי גראנד סלאם, השלישי הצעיר ביותר שהופיע בשלושה גמרים בעונה אחת, והשני עם הכי הרבה ניצחונות בטורנירים הגדולים (83) בגילו. בנוסף, הוא השחקן השני הכי צעיר שהגיע לגמר אליפות ארה”ב מבלי להפסיד מערכה אחת בדרך.

הגמר מחר מציב על המגרש את שני השמות הדומיננטיים ביותר של השנים האחרונות, סינר ואלקראס, יריבות שנחשבת כבר לאחת הגדולות בדור הנוכחי, ושעשויה להמשיך וללוות את עולם הטניס עוד שנים קדימה.