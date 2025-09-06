כמות הנק' הצפויה של ישראל והסיכוי למקום השני

נבחרת ישראל חגגה אמש (שישי) ניצחון גדול 0:4 על מולדובה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026, ומיד לאחר מכן באתר הסימולציות והסטטיסטיקות Football Meets Data ניתחו את מצבה של הנבחרת בבית המוקדמות.

על פי החישובים, לישראל יש סיכוי של 0.3% בלבד לסיים במקום הראשון, 14% לסיים במקום השני ו-86% לסיים במקום השלישי. כמות הנקודות הצפויה של הנבחרת בסיום הקמפיין עומדת על 13.4.

נורבגיה ממשיכה להיות הפייבוריטית הברורה לעלות ישירות מהמקום הראשון, עם 92% סיכוי לזכות בו ו-8% סיכוי לסיים שנייה. היא צפויה לסיים את הקמפיין עם ממוצע של 21.2 נקודות.

איטליה מצידה עם 8% סיכוי לזכות במקום הראשון, 78% סיכוי לסיים שנייה ו-14% לסיים שלישית, עם תחזית של 17.1 נקודות.

הנתונים הללו משקפים את מאזן הכוחות בבית, כאשר ישראל אמנם חיזקה את מעמדה בצמרת אחרי הניצחון על מולדובה, אך עדיין צפויה להיאבק על המקום השני מול איטליה הפייבוריטית, בעוד נורבגיה נראית בדרך הבטוחה לסיים בראש הטבלה.