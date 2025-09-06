יום שבת, 06.09.2025 שעה 08:53
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

אמבפה: הנרי סלל את הדרך, רוצה לעקוף אותו

כוכב נבחרת צרפת וריאל השתווה לשחקן העבר בכמות השערים במדים הלאומיים ומתקרב לז'ירו: "כולם יודעים מה הנרי מייצג בשבילנו, יש לי המון כבוד אליו"

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

נבחרת צרפת המשיכה את מוקדמות המונדיאל אמש (שישי) ברגל ימין, עם ניצחון 0:2 על אוקראינה בפולין. מי שהוביל את הטריקולור היה קיליאן אמבפה, שכבש שער והמשיך להתקרב לשיא ההיסטורי של מלך השערים במדים הלאומיים.

לאחר המשחק, דיבר אמבפה וסיכם: “המאמן רצה שנתחיל את שלב המוקדמות בצורה טובה. שיחקנו מול יריבה קשה שנתנה הכול. הייתה לנו דקה של היסוס במחצית השנייה, אבל בסך הכל שלטנו במשחק. הגענו להזדמנויות בקלות, היה תנועה, היה סיכון. יכולנו להחמיר את התוצאה, יכולנו להבקיע עוד. זה עדיין לא מושלם, אבל זו התחלה טובה”.

על ניסיון הטריק שביצע לקראת הסיום אמר: “המהלך הקטן שלי בסוף? זה היה טיפשי. תרגיל כזה יפה רק אם הוא מצליח. אם הוא נכשל, זה פשוט טיפשי. בפעם הבאה אצטרך להחליט, או לעשות או לא לעשות”.

אמבפה חוגג (IMAGO)אמבפה חוגג (IMAGO)

אמבפה התייחס גם לעובדה שכבש את שערו ה-51 בנבחרת, ובכך השתווה לתיירי הנרי: “כבוד גדול ל’טיטי’, אבל אני רוצה לעקוף אותו עכשיו (צוחק). זו זכות גדולה להשוות שחקן כמו תיירי הנרי. כולם יודעים מה הוא מייצג בשבילנו הצרפתים, ובמיוחד בשביל חלוצים. הוא זה שסלל את הדרך, יש לי המון כבוד והערכה אליו. להגיע למספר הזה בגיל כזה צעיר, זה מטורף, אבל אני אוהב את זה. אני רוצה להמשיך, ובעיקר לנצח משחקים ולזכות בתארים”.

ולסיום, התייחס לשיא שמתקרב: “השיא קרוב, אבל זה לא משהו שאני חושב עליו. אני לא יודע אם זה בגלל שאני מרגיש שאוכל לשבור אותו, או בגלל שיש דברים חשובים יותר. אבל אין ספק שלהיות מלך השערים בכל הזמנים של נבחרת צרפת, זה הישג לא קטן בכלל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */