אמבפה: הנרי סלל את הדרך, רוצה לעקוף אותו

נבחרת צרפת המשיכה את מוקדמות המונדיאל אמש (שישי) ברגל ימין, עם ניצחון 0:2 על אוקראינה בפולין. מי שהוביל את הטריקולור היה קיליאן אמבפה, שכבש שער והמשיך להתקרב לשיא ההיסטורי של מלך השערים במדים הלאומיים.

לאחר המשחק, דיבר אמבפה וסיכם: “המאמן רצה שנתחיל את שלב המוקדמות בצורה טובה. שיחקנו מול יריבה קשה שנתנה הכול. הייתה לנו דקה של היסוס במחצית השנייה, אבל בסך הכל שלטנו במשחק. הגענו להזדמנויות בקלות, היה תנועה, היה סיכון. יכולנו להחמיר את התוצאה, יכולנו להבקיע עוד. זה עדיין לא מושלם, אבל זו התחלה טובה”.

על ניסיון הטריק שביצע לקראת הסיום אמר: “המהלך הקטן שלי בסוף? זה היה טיפשי. תרגיל כזה יפה רק אם הוא מצליח. אם הוא נכשל, זה פשוט טיפשי. בפעם הבאה אצטרך להחליט, או לעשות או לא לעשות”.

אמבפה חוגג (IMAGO)

אמבפה התייחס גם לעובדה שכבש את שערו ה-51 בנבחרת, ובכך השתווה לתיירי הנרי: “כבוד גדול ל’טיטי’, אבל אני רוצה לעקוף אותו עכשיו (צוחק). זו זכות גדולה להשוות שחקן כמו תיירי הנרי. כולם יודעים מה הוא מייצג בשבילנו הצרפתים, ובמיוחד בשביל חלוצים. הוא זה שסלל את הדרך, יש לי המון כבוד והערכה אליו. להגיע למספר הזה בגיל כזה צעיר, זה מטורף, אבל אני אוהב את זה. אני רוצה להמשיך, ובעיקר לנצח משחקים ולזכות בתארים”.

ולסיום, התייחס לשיא שמתקרב: “השיא קרוב, אבל זה לא משהו שאני חושב עליו. אני לא יודע אם זה בגלל שאני מרגיש שאוכל לשבור אותו, או בגלל שיש דברים חשובים יותר. אבל אין ספק שלהיות מלך השערים בכל הזמנים של נבחרת צרפת, זה הישג לא קטן בכלל”.