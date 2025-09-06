זעם בפ.ס.ז' על נבחרת צרפת בגלל פציעת דמבלה

פאריס סן ז'רמן זועמת לאחר פציעתו של אוסמן דמבלה במדי נבחרת צרפת במשחק מוקדמות מונדיאל 2026 מול אוקראינה (0:2) שנערך בפולין. דמבלה, שפתח את השבוע עם סימני פציעה עוד באימון הקבוצה בקלרפונטן, עלה לשחק כמחליף בהפסקה במקום דזירה דואה הפצוע, אך נאלץ לרדת בדקה ה-81 כשהוא מחזיק בירך.

בפאריס זעמו במיוחד משום שכבר לפני ההתכנסות הזהירו את הצוות הרפואי של נבחרת צרפת שלא לשתף את דמבלה, שנפצע שבוע קודם לכן במדי פ.ס.ז' מול טולוז וסבל ממתיחה בשריר הירך. למרות זאת, בצרפת החליטו לשתפו, והפעם דווקא נפגע ברגל השנייה, כשבמועדון מתייחסים לכך כהתעלמות מוחלטת מהמלצותיהם ומהסיכון הגבוה להחמרה.

דזירה דואה, שנפצע בשוק במחצית הראשונה, פינה את מקומו לדמבלה, אך החילוף הפך לבעיה כפולה. “אחרת לא הייתי מעלה אותו”, ניסה דידייה דשאן להצדיק את עצמו במסיבת העיתונאים. “זו הירך השנייה, לא משהו חמור. הוא היה בכושר טוב, אבל לצערו זה קרה. זה יכול לקרות לכל אחד. אם לא היה כשיר, הייתי בוחר שחקן אחר. על פי מה שהוא הרגיש והמצב הרפואי, לא הייתה שום סיבה לחשוש”.

דידייה דשאן (IMAGO)

אולם בצרפת עצמה נשמעו ביקורות. ז’אן-לואי טורה ב־RMC אמר: “זו טעות ניהולית של דשאן. הכוונה הייתה שדמבלה ישחק מעט מאוד או בכלל לא, אבל בגלל הפציעה של דואה הוא שיחק 45 דקות. זה שחקן עם אימון אחד בלבד בשבוע האחרון אחרי מתיחה בשריר, האם היה הכרחי לסכן אותו כשיש עוד שחקנים על הספסל ועוד משחק מול איסלנד?”.

דניאל ריולו הוסיף: “קשה לי להאמין שבכדורגל המודרני, עם כל תשומת הלב הרפואית, מאמן מעלה שחקן בלי אור ירוק מלא מהצוות הרפואי. לומר את זה משמעו שהצוות לא נתן אישור מוחלט ושדשאן לקח סיכון עם הבריאות של דמבלה. אתה יכול להיפצע בדקה ה-5 או ה-75, אם יש סיכון, זה יקרה. אני פשוט לא מבין”.

דשאן עצמו רמז כי דמבלה לא ימשיך עם הנבחרת ויחזור לפאריס כבר בימים הקרובים. עבור פ.ס.ז', מדובר במכה קשה לקראת שבוע עמוס, עם משחק ליגה נגד לאנס, פתיחת ליגת האלופות מול אטאלנטה, ולאחר מכן ‘קלאסיק’ מול מארסיי. במועדון חוששים כי הפציעה תערער את תוכניותיהם ומפנים אצבע מאשימה כלפי ההתנהלות של הנבחרת הצרפתית.