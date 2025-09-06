יום שבת, 06.09.2025 שעה 07:46
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

"אוהבים להמעיט ולזלזל בניצחונות, 0:4 - לא קל"

בנבחרת הדפו את הטענות על חולשתה של מולדובה ("זה לא שאנחנו מעצמה") ומוכנים לאיטליה: "באים לתת קרב". מחמאות למנור. תומר חבז, שליח ONE לקישינב

|
השחקנים והצוות של נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)
השחקנים והצוות של נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)

בנבחרת ישראל עבדו לאורך כל הימים האחרונים, כיצד גורמים לשחקנים להתרכז במשחק מול מולדובה ולא על המשחק שלאחריו מול איטליה. אמש, בניגוד למשחק מול אסטוניה, הנבחרת של רן בן שמעון הגיעה סופר מוכנה גם ברמת הגישה והצליחה להביא את המשחק להכרעה כבר במחצית הראשונה ולנצח בסיום 0:4.

לא מעט שחקנים זכו למחמאות: בראש ובראשונה הקשר מנור סולומון, שהוכיח שוב כמה הוא משמעותי בנבחרת עם שער ובישול, כשגם חוליית ההגנה רשמה משחק שקט וכמעט נטול טעויות. ההחלטות של בן שמעון, ללכת על אלי דסה, סתיו למקין ותאי בריבו הוכיחו את עצמן, כאשר גם אוסקר גלוך, שהחל את המשחק פחות טוב, התעלה בחצי השעה האחרונה ורקד על המגרש.

השוער דניאל פרץ, סיפק נאום מוטיבציה מרגש לפני העלייה לחימום, כשבנבחרת גם שמים את האצבע על החיבור בנבחרת בין שחקני הקבוצות: סתיו למקין, עידן נחמיאס ורוי רביבו שיתפו פעולה יחדיו במכבי ת"א, בעוד אליאל פרץ ודן ביטון, שהיו מצוינים, הביאו לידי ביטוי את היכולת בב"ש.

אוסקר גלוך ושחקני נבחרת ישראל חוגגים (ראובן שוורץ)אוסקר גלוך ושחקני נבחרת ישראל חוגגים (ראובן שוורץ)

אז נכון, צריך להיות הוגנים ולהגיד שנבחרת מולדובה לא בדיוק התעלתה ורשמה יום חלש, אך בנבחרת לא מתנצלים ומרוצים מאוד: "להגיד שמולדובה חלשים? זה לא שאנחנו איזושהי מעצמה. אוהבים להמעיט ולזלזל בניצחונות, אבל גם לנצח פה 0:4 זה לא קל", אמרו בנבחרת. בחדר ההלבשה בסיום, הקדישו השחקנים את הניצחון לים פריד ז"ל, שנהרג במלחמה והיה אוהד כדורגל מושבע.

מי שזכה להפתעה היה מנור סולומון, כאשר הוריו יוסי ואיילה, הפתיעו אותו לפני המשחק וצפו בו כובש ומבשל. בסיום המשחק, צעדו צמד מאמני הכושר ערן שדו ואהוד בן שושן ביחד עם מספר שחקנים שומרי שבת, שעה ורבע עד להגעה למלון. בארוחת הערב, שנערכה בשעת לילה מאוחרת, חגגו השחקנים ואנשי הצוות יום הולדת לשף הנבחרת מזה תקופה ארוכה, איתן מזרחי.

מנור סולומון בטירוף (ראובן שוורץ)מנור סולומון בטירוף (ראובן שוורץ)

כעת, הפנים לעבר המשחק החשוב ביום שני מול איטליה: קרוב ל-200 אוהדים הגיעו אתמול לאצטדיון בקישינב, כאשר בהתאחדות מקווים שכמה מאות יגיעו גם להונגריה, למשחק אשר יקבע לאן פניה של הנבחרת מועדות. "אנחנו באים לתת קרב, אנחנו נהיה שם ולא נוותר. לאיטליה היה קשה", אמר גורם.

הבוקר, יערכו השחקנים המחליפים אימון, בעוד אלו שפתחו בהרכב, יישארו במלון ויערכו אימון שחרור ועוררות. הנבחרת תישאר עוד לילה בקישינב ורק ביום ראשון בשעות הבוקר המאוחרות, תמריא לדברצן, שם תערוך בערב את האימון המסכם. הסקוואדרה אזורה אגב, יקיימו את האימון המסכם ביום ראשון בבוקר במולדתם.

"אני בטוח שכל מי שהיה משחק נותן את כל כולו. הרגשתי שאני מגיע אחרי חודש לא הכי קל, אבל שאני בכושר. שאם רן ייתן לי ההזדמנות אני אתן את כל כולי בשביל להוכיח. לא שיחקתי בערך שבועיים, אז עדיין הכושר שלי נשמר וגם האימונים הם בקצב גבוה מאוד", התייחס הבלם סתיו למקין לעובדה שפתח.

סתיו למקין בפעולה (ראובן שוורץ)סתיו למקין בפעולה (ראובן שוורץ)

"אני מרגיש שהגעתי למקום טוב ושסומכים ובטוחים בי. הייתה תחילת עונה קצת פחות טובה, אבל אני באמת סומך על המועדון ושמח שהגעתי לשם. אני בטוח שעוד אשחק".

ההכנות להתקפה האיטלקית: "עד עכשיו התעסקנו במשחק מול מולדובה, מעכשיו הפנים למשחק הבא. בסוף 11 שחקנים עושים הגנה כמו ש-11 שחקנים עושים התקפה. זה יהיה משחק מאוד טקטי, אני בטוח שנבוא מוכנים ונגיע לנצח במשחק".

הסיכויים לסיים במקום השני: "בטוח שיש לנו אמונות ומטרות. הצבנו מטרות שאנחנו באים לנסות להגשים אותן. ברור שיש שמות שהם אגדות כדורגל ומעצמות, אבל המקום שלנו הוא לנסות להגשים את המטרות שלנו בקמפיין".

בתוך כך, שחקני מכבי ת״א אושר דוידה, דני גרופר ורז שלמה והאקס דור תורג׳מן נפגשו בסיום המשחק עם חלוץ הקבוצה יון ניקולאסקו, שנעדר משורותיה של מולדובה עקב צבירת כרטיסים צהובים. וגם: בנבחרת שיבחו את המולדבים, שבתקופה בה הנבחרות הישראליות בענפים השונים סופגות לא מעט שנאה, אירחו בחמימות.

