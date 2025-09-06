מאמן איטליה, גאטוזו: חבל שישראל איתנו בבית

ג’נארו גאטוזו פתח את הקדנציה שלו כמאמן נבחרת איטליה בצורה חלומית עם 0:5 על אסטוניה בברגמו, אך במסיבת העיתונאים לאחר המשחק שלח מסרים ברורים לגבי הדרך שבה האזורי צריכים להמשיך.

“תמיד אמרתי שהנבחרת הזו מלאה באיכות, אבל עם איכות בלבד לא נגיע לשום מקום. הכדורגל שלנו חייב להיות נלהב, לתקוף את הכדור, ללחוץ חזק, להראות רעב. היום ראינו את כל זה, וזו הדרך בה איטליה חייבת לשחק. לאורך השנים היינו מאסטרים ביכולת הזו, וצריך להחזיר את זה”, אמר המאמן.

גאטוזו שינה את הגישה של הנבחרת כבר מהמשחק הראשון, עלה במערך 4-2-3-1 עם שחקנים התקפיים רבים והסביר: “ידענו שאנחנו לוקחים סיכון, כי נשארים אחד על אחד במתפרצות, אבל רצינו לתקוף דרך האגפים, לנצל את הערוצים. מגיעה לשחקנים מילה טובה, כי בשלושה ימים בלבד הייתה אווירה יוצאת מן הכלל באימונים”.

שחקני איטליה חוגגים (IMAGO)

המאמן בן ה-47 הודה כי התרגש כאשר שר את ההמנון לפני שריקת הפתיחה: “במהלך החימום החלטתי להשאיר את השחקנים לבד, כי דיברתי איתם כל כך הרבה בימים האחרונים שכבר עליתי להם על העצבים. אבל את ההמנון שרתי מכל הלב, כמו בימים בהם זכיתי במונדיאל 2006 כשחקן”.

לאחר המשחק הקדיש גאטוזו את הניצחון למשפחתו שישבה ביציע: “אני שומע עדיין את הקול של אמא שלי מהמרפסת, כששיחקתי ברחוב כילד. אני מקדיש את הערב הזה גם לאשתי, שנמצאת איתי מאז 1997, 28 שנים, ויודע כמה היא סבלה בגללי, ולילדים שלי שמביאים לי אושר אמיתי”.

גאטוזו גם התייחס בהומור לדברים שאמרו שחקניו אלסנדרו באסטוני וג’אקומו רספדורי, שטענו שנתן להם “סטירות” באימונים: “אני רוצה להבהיר שלא נתתי סטירות לאף אחד”, חייך המאמן. “אני פשוט רוצה קבוצה שעובדת קשה, כי איכות לא מספיקה. צריך עוד מאמץ, עוד ריצה, עוד מילה לחבר לקבוצה. אנחנו חייבים לדעת גם לסבול כדי להביא תוצאה הביתה”.

שחקני נבחרת איטליה מאושרים (IMAGO)

בהמשך, המאמן נשאל על היריבה הבאה, נבחרת ישראל, שמדורגת במקום השני בבית אחרי הניצחון 0:4 על מולדובה. בתקשורת האיטלקית טענו: “לשחק נגד ישראל זה לכל הפחות מביך בשלב הזה, במיוחד אחרי הקריאות שיושעו על ידי אופ”א ופיפ”א בגלל המצב בעזה”.

גאטוזו אמר על כך: “חבל שיש לנו את ישראל בבית, אין הרבה מה לעשות עם זה. זה מצב לא פשוט לשחק נגדם, במיוחד אחרי הקריאות להשעות אותם מאופ”א ופיפ”א בגלל המצב בעזה. אני איש של שלום, וזה נורא לראות אזרחים וילדים עוברים את מה שהם עוברים. מה שאנחנו רואים כואב מאוד, וזה כל מה שיש לי לומר”.

ביום שני תפגוש איטליה את ישראל בדברצן, הונגריה, למשחק שעשוי להיות מכריע במאבק על המקום השני בבית במוקדמות מונדיאל 2026.