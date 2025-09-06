יום שבת, 06.09.2025 שעה 07:44
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

מאמן איטליה, גאטוזו: חבל שישראל איתנו בבית

קשר העבר שחגג 0:5 בבכורה על הקווים מול אסטוניה שיתף: "זה נורא לראות אזרחים וילדים עוברים את מה שהם עוברים בעזה. מה שאנחנו רואים כואב מאוד"

|
גאטוזו (IMAGO)
גאטוזו (IMAGO)

ג’נארו גאטוזו פתח את הקדנציה שלו כמאמן נבחרת איטליה בצורה חלומית עם 0:5 על אסטוניה בברגמו, אך במסיבת העיתונאים לאחר המשחק שלח מסרים ברורים לגבי הדרך שבה האזורי צריכים להמשיך.

“תמיד אמרתי שהנבחרת הזו מלאה באיכות, אבל עם איכות בלבד לא נגיע לשום מקום. הכדורגל שלנו חייב להיות נלהב, לתקוף את הכדור, ללחוץ חזק, להראות רעב. היום ראינו את כל זה, וזו הדרך בה איטליה חייבת לשחק. לאורך השנים היינו מאסטרים ביכולת הזו, וצריך להחזיר את זה”, אמר המאמן.

גאטוזו שינה את הגישה של הנבחרת כבר מהמשחק הראשון, עלה במערך 4-2-3-1 עם שחקנים התקפיים רבים והסביר: “ידענו שאנחנו לוקחים סיכון, כי נשארים אחד על אחד במתפרצות, אבל רצינו לתקוף דרך האגפים, לנצל את הערוצים. מגיעה לשחקנים מילה טובה, כי בשלושה ימים בלבד הייתה אווירה יוצאת מן הכלל באימונים”.

שחקני איטליה חוגגים (IMAGO)שחקני איטליה חוגגים (IMAGO)

המאמן בן ה-47 הודה כי התרגש כאשר שר את ההמנון לפני שריקת הפתיחה: “במהלך החימום החלטתי להשאיר את השחקנים לבד, כי דיברתי איתם כל כך הרבה בימים האחרונים שכבר עליתי להם על העצבים. אבל את ההמנון שרתי מכל הלב, כמו בימים בהם זכיתי במונדיאל 2006 כשחקן”.

לאחר המשחק הקדיש גאטוזו את הניצחון למשפחתו שישבה ביציע: “אני שומע עדיין את הקול של אמא שלי מהמרפסת, כששיחקתי ברחוב כילד. אני מקדיש את הערב הזה גם לאשתי, שנמצאת איתי מאז 1997, 28 שנים, ויודע כמה היא סבלה בגללי, ולילדים שלי שמביאים לי אושר אמיתי”.

גאטוזו גם התייחס בהומור לדברים שאמרו שחקניו אלסנדרו באסטוני וג’אקומו רספדורי, שטענו שנתן להם “סטירות” באימונים: “אני רוצה להבהיר שלא נתתי סטירות לאף אחד”, חייך המאמן. “אני פשוט רוצה קבוצה שעובדת קשה, כי איכות לא מספיקה. צריך עוד מאמץ, עוד ריצה, עוד מילה לחבר לקבוצה. אנחנו חייבים לדעת גם לסבול כדי להביא תוצאה הביתה”.

שחקני נבחרת איטליה מאושרים (IMAGO)שחקני נבחרת איטליה מאושרים (IMAGO)

בהמשך, המאמן נשאל על היריבה הבאה, נבחרת ישראל, שמדורגת במקום השני בבית אחרי הניצחון 0:4 על מולדובה. בתקשורת האיטלקית טענו: “לשחק נגד ישראל זה לכל הפחות מביך בשלב הזה, במיוחד אחרי הקריאות שיושעו על ידי אופ”א ופיפ”א בגלל המצב בעזה”.

גאטוזו אמר על כך: “חבל שיש לנו את ישראל בבית, אין הרבה מה לעשות עם זה. זה מצב לא פשוט לשחק נגדם, במיוחד אחרי הקריאות להשעות אותם מאופ”א ופיפ”א בגלל המצב בעזה. אני איש של שלום, וזה נורא לראות אזרחים וילדים עוברים את מה שהם עוברים. מה שאנחנו רואים כואב מאוד, וזה כל מה שיש לי לומר”.

ביום שני תפגוש איטליה את ישראל בדברצן, הונגריה, למשחק שעשוי להיות מכריע במאבק על המקום השני בבית במוקדמות מונדיאל 2026.

נגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
