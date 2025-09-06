אוניברסיטטה קלוז' הציעה 800,000 אירו על גריטה

כפי שפורסם ב-ONE, אוניברסיטטה קלוז' קרובה לצרף לשורותיה את פול ארנולד גריטה, חלוצה הקמרוני של הפועל באר שבע. לפי פרסום ב־"AFRICA FOOT", הקבוצה הרומנית מוכנה להוציא כ-800 אלף אירו עבור החלוץ בן ה-30, שהגיע לנגב בקיץ שעבר אחרי תקופה באל-פייסלי הסעודית.

גריטה, שמתנשא לגובה של 1.86 מטרים, רשם בעונה הקודמת שבעה שערים ב-38 הופעות בכל המסגרות, אך בתקופה האחרונה נדחק החוצה מתוכניותיו של המאמן רן קוז'וק. העונה הספיק לשחק 16 דקות בלבד במוקדמות הקונפרנס ליג מול א.א.ק אתונה.

בהפועל באר שבע מודים כי מדובר בסיום פרק לא מוצלח במיוחד. גריטה מנהל בימים האחרונים מגעים מתקדמים על התרת חוזהו, כאשר במקביל כבר הגיע להסכמות עם קלוז'. לפי מקורות המעורים בפרטים, התנאים האישיים סגורים זה מכבר, וכעת נותר להגיע להבנות סופיות מול באר שבע על גובה הפיצוי.

בצד הרומני הציבו לחלוץ אולטימטום ברור, שנראה כי עשה את העבודה, גריטה שינה גישה והפגין נכונות להתפשר כדי להבטיח את המעבר. בבירת הנגב מביטים קדימה ורואים במהלך הזה הזדמנות לפנות מקום לזר נוסף, מה שעשוי לסייע בחיזוק הסגל. עבור גריטה, שסיים עונה עם שבעה שערים (חמישה בליגה ושניים בגביע), מדובר בניסיון לפתוח דף חדש בקריירה אחרי עונה לא פשוטה בישראל.