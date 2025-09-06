יום שבת, 06.09.2025 שעה 07:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

אוניברסיטטה קלוז' הציעה 800,000 אירו על גריטה

באפריקה מדווחים: הקבוצה הרומנית הציעה להפועל ב"ש 800,000 אירו על החלוץ שאינו בתוכניות של רן קוז'וק, כשתנאיו האישיים במועדון הרומני סגורים

|
פול גריטה (אורן בן חקון)
פול גריטה (אורן בן חקון)

כפי שפורסם ב-ONE, אוניברסיטטה קלוז' קרובה לצרף לשורותיה את פול ארנולד גריטה, חלוצה הקמרוני של הפועל באר שבע. לפי פרסום ב־"AFRICA FOOT", הקבוצה הרומנית מוכנה להוציא כ-800 אלף אירו עבור החלוץ בן ה-30, שהגיע לנגב בקיץ שעבר אחרי תקופה באל-פייסלי הסעודית.

גריטה, שמתנשא לגובה של 1.86 מטרים, רשם בעונה הקודמת שבעה שערים ב-38 הופעות בכל המסגרות, אך בתקופה האחרונה נדחק החוצה מתוכניותיו של המאמן רן קוז'וק. העונה הספיק לשחק 16 דקות בלבד במוקדמות הקונפרנס ליג מול א.א.ק אתונה.

בהפועל באר שבע מודים כי מדובר בסיום פרק לא מוצלח במיוחד. גריטה מנהל בימים האחרונים מגעים מתקדמים על התרת חוזהו, כאשר במקביל כבר הגיע להסכמות עם קלוז'. לפי מקורות המעורים בפרטים, התנאים האישיים סגורים זה מכבר, וכעת נותר להגיע להבנות סופיות מול באר שבע על גובה הפיצוי.

בצד הרומני הציבו לחלוץ אולטימטום ברור, שנראה כי עשה את העבודה, גריטה שינה גישה והפגין נכונות להתפשר כדי להבטיח את המעבר. בבירת הנגב מביטים קדימה ורואים במהלך הזה הזדמנות לפנות מקום לזר נוסף, מה שעשוי לסייע בחיזוק הסגל. עבור גריטה, שסיים עונה עם שבעה שערים (חמישה בליגה ושניים בגביע), מדובר בניסיון לפתוח דף חדש בקריירה אחרי עונה לא פשוטה בישראל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */