"עשינו דברים מדהימים, זה אפשרי נגד כל יריבה"

נבחרת ישראל גברה אמש על מולדובה 0:4 וכעת הפנים נשואות לעבר המשחק החשוב ביום שני מול איטליה בדברצן שבהונגריה. מי שכבש אמש את השער הרביעי, למרות שהתקשה במעט במחצית הראשונה, היה אחד מכוכבי הנבחרת, אוסקר גלוך.

"שיחקנו משחק קבוצתי מצוין. אולי בחצי הראשון אני הייתי פחות מעורב, אבל נהניתי לראות את השחקנים האחרים נהנים. גם המחליפים נכנסו מצוין ואני שמח שכולם נהנינו. אני חושב שהתוצאה משקפת את המשחק".

על המוכנות: "אני חושב שבאנו מאוד מוכנים. כל מה שתכננו באימונים שלפני המשחק, קרה במשחק. נהנינו על המגרש ובסוף התוצאה באה לידי ביטוי. חולשה של מולדובה? אנחנו מסתכלים קודם כל על עצמנו ולא על היריבה. עשינו דברים מדהימים וזה יכול להיות נגד כל יריבה: לא משנה אם זו איטליה, מולדובה או אסטוניה. אנחנו באים להוכיח בכל משחק".

אוסקר גלוך עם הכדור (ראובן שוורץ)

על שיתוף הפעולה שלו עם מנור סולומון: "אנחנו מנסים רק ליהנות מהמשחק ומשחקים בשביל הנבחרת. אנחנו באים לנצח וזה מה שחשוב. אנחנו לא אגואיסטים: כל אחד חושב על הנבחרת ולא על עצמו. כמו שאתם רואים: כל אחד יוצא עם שער ובישול ואנחנו מפרגנים לכולם".

"מנור הוא שחקן ענק וכיף לי מאוד לשחק איתו. אנחנו מבינים אחד את השני בעיניים, כך שזה מאוד קל ורואים את זה על המגרש. הוא מחפש אותי ואני מחפש אותו כל הזמן ואני מקווה שזה ימשיך ככה. המפגש מולו באירופה? בסוף זה מאוד כיף לשחק מול שחקן כמו מנור בבמה הכי גדולה-ליגת האלופות. אני מחכה למשחק הזה למרות שיש עוד זמן. כל אחד יעשה את ההכנות שלו ונראה מה יהיה".

אוסקר גלוך ושחקני נבחרת ישראל חוגגים (ראובן שוורץ)

על התרומה של הלחץ באייאקס לאופי שלו: "אני חושב בכללי שכדורגל מורכב מהרבה מאוד לחץ, בעיקר בנבחרת שלנו. אבל אנחנו אוהבים את זה וזה חשוב שזה יהיה בכדורגל. גם באייאקס יש הרבה מאוד לחץ על המועדון להביא תארים וניצחונות. אני מתמודד עם זה יפה. תחילת העונה שלי? אני חושב שנכנסתי לאט לאט ואני מקווה שאחרי הנבחרת אשחק אפילו יותר. מאוד מאמינים בי שם ואני אתן הכול כדי לזכות בתארים באייאקס".

על המשחק מול איטליה: "אני חושב שתמיד נוכל לתקתק את הכדור. נבוא כמו שאנחנו יודעים, רן יעשה את ההכנות שלו. מה שהוא יחליט זה מה שיקרה ואני מקווה שזה יהיה הכי טוב בשבילנו".