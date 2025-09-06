יום שבת, 06.09.2025 שעה 07:45
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

"צריך לתת לאיטליה כבוד, אבל אנחנו מסוגלים"

מצטיין הנבחרת סולומון על החתימה בוויאריאל: "הלוואי שבעוד כמה חודשים אגיד איזה מזל שעברתי". וגם: התמיכה מבן שמעון. תומר חבז, שליח ONE לקישינב

|
מנור סולומון בטירוף (ראובן שוורץ)
מנור סולומון בטירוף (ראובן שוורץ)

ישראל רשמה עוד ניצחון חשוב. נבחרתו של רן בן שמעון גברה 0:4 בצורה משכנעת על מולדובה במחזור החמישי של מוקדמות מונדיאל 2026, ותפנה כעת את מבטה אל האתגר הגדול מול איטליה (שני, 21:45). מי שבלט מעל כולם היה מנור סולומון, הרכש החדש של ויאריאל הספרדית, שסיפק הופעה מרשימה והגיב בסיום המשחק.

"אני ממש שמח לחזור לשחק כדורגל. התגעגעתי לזה ממש: הייתה פגרה ואחרי כמה אימונים נפצעתי בטוטנהאם. אני מאוד שמח לעזור לנבחרת ואני חושב שהיה לנו משחק מעולה. שלטנו מהדקות הראשונות ותוכנית המשחק שלנו עבדה בצורה מדהימה. אני גאה בכולם ואלו שלוש נקודות מאוד חשובות".

"הקלה? כן. היו לי ימים מטורפים של הרבה חוסר ודאות. עכשיו אני שמח על הודאות ועל איפה שאני נמצא. בקרוב מאוד אתחיל פרק חדש בקריירה שלי ואני מאוד נרגש. אבל לפני שאני מתחיל את הפרק הזה, אני רוצה לעזור לנבחרת כמה שאני יכול. אני רוצה לעשות עוד משחק גדול ביום שני".

מנור סולומון שואג (ראובן שוורץ)מנור סולומון שואג (ראובן שוורץ)

"אם הכול השתבש לי לטובה? אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד. אבל אני שמח שמה שקרה הוא כנראה בסוף היה לטובה. הלוואי ונדבר בעוד כמה חודשים ואגיד שאיזה מזל שעברתי למקום המדהים הזה. אי אפשר לדעת, אבל אני שמח".

על היחס מהנבחרת ביום הלחוץ: "הגעתי לנבחרת ביום שני כשאני בטוח שהכול סגור ואז כשנחתתי התחיל בלגן. לא התאמנתי ביום שני ורן אמר לי לעשות את מה שאני צריך, שאשאר בחדר ואתרכז רק בזה. שנדבר רק שהכול ייסגר ויהיה בסדר. אני שמח שהוא נתן לי את היום הזה כדי להתאפס על עצמי ואני מעריך אותו. אני שחקן מקצוען שיודע שהוא צריך להתאפס מהר ויש פה נבחרת שאני צריך לעזור לה כמה שיותר".

על החלום שלו בגיל צעיר להיות בליגה הספרדית: "תמיד אמרתי שהחלום שלי הוא להיות בליגה האנגלית או הספרדית. אז חוויתי קצת מהליגה האנגלית, עכשיו אחווה את הליגה הספרדית. אלו שני מקומות שתמיד רציתי להגיע אליהם".

מנור סולומון (ויאריאל)מנור סולומון (ויאריאל)

על היריבה איטליה: "כבר שיחקנו מולם בקמפיין הקודם ואנחנו מכירים אותם. הם עכשיו עם מאמן שונה, נעשה את ההתאמות שלנו. הוכחנו במשחק בהונגריה שאנחנו יכולים להיות שווים להם בחלקים מסוימים. אם נהיה עוד טיפ טיפה יותר טובים, אני חושב שנוכל לעשות תוצאה טובה מאוד. צריך לתת להם כבוד, אבל אני בעד תמיד להאמין בעצמנו ולבוא הכי חזקים שיש כי אנחנו מסוגלים".

