"צריך לתת לאיטליה כבוד, אבל אנחנו מסוגלים"

ישראל רשמה עוד ניצחון חשוב. נבחרתו של רן בן שמעון גברה 0:4 בצורה משכנעת על מולדובה במחזור החמישי של מוקדמות מונדיאל 2026, ותפנה כעת את מבטה אל האתגר הגדול מול איטליה (שני, 21:45). מי שבלט מעל כולם היה מנור סולומון, הרכש החדש של ויאריאל הספרדית, שסיפק הופעה מרשימה והגיב בסיום המשחק.

"אני ממש שמח לחזור לשחק כדורגל. התגעגעתי לזה ממש: הייתה פגרה ואחרי כמה אימונים נפצעתי בטוטנהאם. אני מאוד שמח לעזור לנבחרת ואני חושב שהיה לנו משחק מעולה. שלטנו מהדקות הראשונות ותוכנית המשחק שלנו עבדה בצורה מדהימה. אני גאה בכולם ואלו שלוש נקודות מאוד חשובות".

"הקלה? כן. היו לי ימים מטורפים של הרבה חוסר ודאות. עכשיו אני שמח על הודאות ועל איפה שאני נמצא. בקרוב מאוד אתחיל פרק חדש בקריירה שלי ואני מאוד נרגש. אבל לפני שאני מתחיל את הפרק הזה, אני רוצה לעזור לנבחרת כמה שאני יכול. אני רוצה לעשות עוד משחק גדול ביום שני".

מנור סולומון שואג (ראובן שוורץ)

"אם הכול השתבש לי לטובה? אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד. אבל אני שמח שמה שקרה הוא כנראה בסוף היה לטובה. הלוואי ונדבר בעוד כמה חודשים ואגיד שאיזה מזל שעברתי למקום המדהים הזה. אי אפשר לדעת, אבל אני שמח".

על היחס מהנבחרת ביום הלחוץ: "הגעתי לנבחרת ביום שני כשאני בטוח שהכול סגור ואז כשנחתתי התחיל בלגן. לא התאמנתי ביום שני ורן אמר לי לעשות את מה שאני צריך, שאשאר בחדר ואתרכז רק בזה. שנדבר רק שהכול ייסגר ויהיה בסדר. אני שמח שהוא נתן לי את היום הזה כדי להתאפס על עצמי ואני מעריך אותו. אני שחקן מקצוען שיודע שהוא צריך להתאפס מהר ויש פה נבחרת שאני צריך לעזור לה כמה שיותר".

על החלום שלו בגיל צעיר להיות בליגה הספרדית: "תמיד אמרתי שהחלום שלי הוא להיות בליגה האנגלית או הספרדית. אז חוויתי קצת מהליגה האנגלית, עכשיו אחווה את הליגה הספרדית. אלו שני מקומות שתמיד רציתי להגיע אליהם".

מנור סולומון (ויאריאל)

על היריבה איטליה: "כבר שיחקנו מולם בקמפיין הקודם ואנחנו מכירים אותם. הם עכשיו עם מאמן שונה, נעשה את ההתאמות שלנו. הוכחנו במשחק בהונגריה שאנחנו יכולים להיות שווים להם בחלקים מסוימים. אם נהיה עוד טיפ טיפה יותר טובים, אני חושב שנוכל לעשות תוצאה טובה מאוד. צריך לתת להם כבוד, אבל אני בעד תמיד להאמין בעצמנו ולבוא הכי חזקים שיש כי אנחנו מסוגלים".