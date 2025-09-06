"ישראל? לא טיול בפארק", "רחוק מלהיות קל"

בבית מספר 9 של מוקדמות המונדיאל, נבחרת ישראל נמצאת כרגע מעל איטליה עם שלוש נקודות יותר כשלאזורי משחק חסר. ביום שני (21:45) החבורה של רן בן שמעון “תארח” בדברצן את זו של ג’נארו גאטוזו, עם רוח גבית מה-0:4 על מולדובה אתמול (שישי).

בארץ המגף לעומת זאת, לא מאוד התרגשו מהניצחון 0:5 של הנבחרת שלהם על אסטוניה בבית הישראלי ואף הזהירו לפני המשחק מול הישראלים: “אנחנו צריכים לקחת את שלוש הנקודות שוב מול ישראל, אבל זה לא יהיה טיול בפארק. רק בהונגריה נבין אם חזרנו להיות איטליה”, נכתב ב’גאזטה’.

ב’טוטו ספורט’, כלי תקשורת איטלקי נוסף, נתנו כבוד גם כן לבן שמעון וחניכיו: “המשחק השני מול ישראל יהיה מבחן נוסף, אבל כזה שרחוק מלהיות קל”. וכמו העיתונאים האיטלקים, כך גם בסביבת האזורי. בתום ההתמודדות נגד האסטונים, דיבר המאמן גאטוזו: “נהנה מהערב הזה, אבל אחר כך מתמקדים בישראל”.

ג'נארו גאטוזו במסיבת העיתונאים של נבחרת איטליה (IMAGO)

כמובן שגם הסוגיה הפוליטית לא נעלמה לה, כשבשבועות האחרונים מעמדה של ישראל בעולם בזירה הספורטיבית בעקבות המלחמה – שוב עולה לכותרות הראשיות. בלם נבחרת איטליה, אלסנדרו באסטוני, התייחס לנושא: “אנחנו יודעים מה קורה בעולם למרבה הצער, וזה כואב. אבל אנחנו צריכים להתמקד במשחק עצמו מול ישראל”.