עדיין מעל איטליה: תמונת המצב בבית הישראלי

נבחרת ישראל רשמה אמש (שישי) ניצחון חשוב במוקדמות מונדיאל 2026, כשהיא גברה 0:4 על מולדובה. דור פרץ היה הראשון לכבוש אחרי מהלך יפה של מנור סולומון, שבישל לו בדקה ה-18. סולומון עצמו הכפיל רגע לפני ההפסקה וקבע יתרון כפול, פעם ראשונה מאז 2021 שישראל יורדת להפסקה עם 0:2. תאי בריבו הוסיף עם שער שלישי ואוסקר גלוך חתם את התוצאה בדרך ל-3 נקודות יקרות.

במקביל, איטליה השיגה ניצחון 0:5 על אסטוניה, מה שמחזיר אותה חזק לתמונת המאבק על העלייה. האזורי מחזיקים כעת במשחק חסר לעומת ישראל ונורבגיה, מה שעשוי להפוך את הבית לצפוף במיוחד בהמשך הדרך.

לאחר ארבעה משחקים, נורבגיה ממשיכה להוליך את הבית עם מאזן מושלם, 12 נקודות ויחס שערים מרשים של 11+. ישראל ניצבת אחריה עם תשע נקודות ויחס שערים חיובי של 4+, בעוד איטליה עם שש נקודות בלבד, אך כאמור עם משחק אחד פחות. אסטוניה נותרה עם 3 נקודות, בעוד מולדובה סוגרת את הטבלה ללא נקודות.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

הניצחון על מולדובה לא רק שמחזיק את ישראל בעמדה נוחה, אלא גם מעלה את ביטחון השחקנים לקראת המשחק הקרוב מול איטליה. רן בן שמעון יודע שהפרש השערים עשוי להיות קריטי, אבל חשוב להזכיר ששובר השוויון באופ"א נקבע לפי המאזן הפנימי בין הנבחרות.

ישראל תפגוש את איטליה כבר ביום שני הקרוב בדברצן, במה שיהיה קרב ישיר על המקום השני. לאחר מכן תצא הנבחרת לחלון מאתגר במיוחד באוקטובר, עם משחק חוץ מול נורבגיה ולאחר מכן משחק נוסף באודינה מול האזורי. אם תצליח לחלץ תוצאות טובות מהמפגשים האלו, התמונה בבית עלולה להשתנות לחלוטין.

הטבלה:

1 – נורבגיה: 12 נקודות מ-4 משחקים, הפרש שערים 11+

2 – ישראל: 9 נקודות מ-4 משחקים, הפרש שערים 5+

3 – איטליה: 6 נקודות מ-3 משחקים, הפרש שערים 4+

4 – אסטוניה: 3 נקודות מ-5 משחקים, הפרש שערים 8-

5 – מולדובה: 0 נקודות מ-4 משחקים, הפרש שערים 12-

המשחקים שנותרו לישראל בשלב הבתים: ב-8 בספטמבר מול איטליה, ב-11 באוקטובר בחוץ מול נורבגיה, ב-14 באוקטובר שוב מול איטליה הפעם באודינה, וב-16 בנובמבר מול מולדובה בבית. ההמשך תלוי לא מעט בתוצאות מול האזורי, שם עשויה להיקבע סופית זהות העולה מהבית.