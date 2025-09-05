יום שבת, 06.09.2025 שעה 01:11
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

עדיין מעל איטליה: תמונת המצב בבית הישראלי

בעקבות הניצחון, לנבחרת יתרון של 3 נק' על האזורי כפי שהיה בתחילת המחזור, אך ליריבה מארץ המגף עדיין משחק חסר. המשחקים שנותרו ואיך נראית הטבלה

שחקני הנבחרת חוגגים עם סולומון (ראובן שוורץ)
שחקני הנבחרת חוגגים עם סולומון (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל רשמה אמש (שישי) ניצחון חשוב במוקדמות מונדיאל 2026, כשהיא גברה 0:4 על מולדובה. דור פרץ היה הראשון לכבוש אחרי מהלך יפה של מנור סולומון, שבישל לו בדקה ה-18. סולומון עצמו הכפיל רגע לפני ההפסקה וקבע יתרון כפול, פעם ראשונה מאז 2021 שישראל יורדת להפסקה עם 0:2. תאי בריבו הוסיף עם שער שלישי ואוסקר גלוך חתם את התוצאה בדרך ל-3 נקודות יקרות.

במקביל, איטליה השיגה ניצחון 0:5 על אסטוניה, מה שמחזיר אותה חזק לתמונת המאבק על העלייה. האזורי מחזיקים כעת במשחק חסר לעומת ישראל ונורבגיה, מה שעשוי להפוך את הבית לצפוף במיוחד בהמשך הדרך.

לאחר ארבעה משחקים, נורבגיה ממשיכה להוליך את הבית עם מאזן מושלם, 12 נקודות ויחס שערים מרשים של 11+. ישראל ניצבת אחריה עם תשע נקודות ויחס שערים חיובי של 4+, בעוד איטליה עם שש נקודות בלבד, אך כאמור עם משחק אחד פחות. אסטוניה נותרה עם 3 נקודות, בעוד מולדובה סוגרת את הטבלה ללא נקודות.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

הניצחון על מולדובה לא רק שמחזיק את ישראל בעמדה נוחה, אלא גם מעלה את ביטחון השחקנים לקראת המשחק הקרוב מול איטליה. רן בן שמעון יודע שהפרש השערים עשוי להיות קריטי, אבל חשוב להזכיר ששובר השוויון באופ"א נקבע לפי המאזן הפנימי בין הנבחרות.

ישראל תפגוש את איטליה כבר ביום שני הקרוב בדברצן, במה שיהיה קרב ישיר על המקום השני. לאחר מכן תצא הנבחרת לחלון מאתגר במיוחד באוקטובר, עם משחק חוץ מול נורבגיה ולאחר מכן משחק נוסף באודינה מול האזורי. אם תצליח לחלץ תוצאות טובות מהמפגשים האלו, התמונה בבית עלולה להשתנות לחלוטין.

הטבלה:

1 – נורבגיה: 12 נקודות מ-4 משחקים, הפרש שערים 11+
2 – ישראל: 9 נקודות מ-4 משחקים, הפרש שערים 5+
3 – איטליה: 6 נקודות מ-3 משחקים, הפרש שערים 4+
4 – אסטוניה: 3 נקודות מ-5 משחקים, הפרש שערים 8-
5 – מולדובה: 0 נקודות מ-4 משחקים, הפרש שערים 12-

המשחקים שנותרו לישראל בשלב הבתים: ב-8 בספטמבר מול איטליה, ב-11 באוקטובר בחוץ מול נורבגיה, ב-14 באוקטובר שוב מול איטליה הפעם באודינה, וב-16 בנובמבר מול מולדובה בבית. ההמשך תלוי לא מעט בתוצאות מול האזורי, שם עשויה להיקבע סופית זהות העולה מהבית.

