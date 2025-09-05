הצביעו: איזה תוצאה תשיג הנבחרת מול איטליה?

נבחרת ישראל עלתה אמש (שישי) למחזור החמישי במסגרת שלב הבתים של מוקדמות מונדיאל 2026, והשיגה 0:4 נהדר וחשוב מאוד על מולדובה רגע לפני המשחק המאתגר נגד איטליה ביום שני (21:45). זה הזמן שלכם לענות על כל השאלות הבוערות בנוגע להמשך הקמפיין של הבחורים בכחול-לבן.

אחרי הניצחון על היריבה בקישינב, איזה תוצאה תשיג החבורה של רן בן שמעון נגד האיטלקים? האם המאמן הלאומי צריך לערוך שינויים מההרכב שפתח מול המולדובים? וגם: באיזה מקום ישראל תסיים את בית מספר 9 והאם יש סיכוי אמיתי להגיע לגביע העולם בעוד פחות משנה? הצביעו עכשיו בוואטסאפ של ONE.