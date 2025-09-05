מנור סולומון: כל כך התגעגעתי לשחק כדורגל

עוד שלוש נקודות לישראל. החבורה של רן בן שמעון סימנה וי חשוב עם ניצחון 0:4 גדול על מולדובה במסגרת המחזור החמישי של מוקדמות מונדיאל 2026, כאשר האתגר הבא הוא איטליה (שני, 21:45). מי שהצטיין בהתמודדות מול המולדובים הוא מנור סולומון, הרכש הטרי והישראלי של ויאריאל הספרדית. כוכב הנבחרת דיבר בסיום המשחק.

“הסלאלום? התחיל טוב והמשיך טוב, חבל שלא תרגמתי למשהו יותר מזה. שיחקנו כמו שאנחנו צריכים, נהנינו על המגרש, לחצנו ועשינו הגנה ולקחנו נקודות חשובות להמשך. לא רוצה להמעיט ביריבה כי היו פה הרבה קבוצות ונבחרות שהיו להם חיים קשים. אנחנו גם זוכרים כמה היה לנו קשה כאן בחצי הראשון, אבל הגענו למצבים והכל נפתח אחרי השער הראשון. אני מאוד שמח” אמר סולומון.

“ויאריאל? כל כך התגעגעתי לשחק כדורגל וזה הדבר הראשון שעבר לי בראש כששיחקתי. היו לי חודשים לא פשוטים והתוכניות היו שאשאר שם ואז הגיעה פציעה של 5-6 שבועות. הפסדתי את כל ההכנה, חזרתי אולי לפני שבועיים לאימונים מלאים ואז קרה מה שקרה. עכשיו אני שמח כי אני מתרכז בכדורגל”, הוסיף.

“האם יצא לי לדבר עם מאמן ויאריאל? בטוטנהאם בסוף הפציעות הכריעו בפעם הראשונה שהגעתי וגם עכשיו. במועדון היה פידבק שרוצים אותי והפציעות הכריעו. דיברתי עם מאמן ויאריאל ואני שמח, לפני שאני מתחיל את האתגר הזה יש לנו ביום שני משחק קשה וחשוב מול איטליה. על הנייר הם פייבוריטים, אם נשחק דומה לאיך ששיחקנו היום, כמובן בצורה קצת שונה, ראינו שבמשחק הקודם מול איטליה עשינו להם חיים קשים והיום אנחנו נבחרת יותר חזקה. באים לעשות תוצאה טובה ולנצח”, סיכם.