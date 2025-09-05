יום שבת, 06.09.2025 שעה 01:07
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

מנור סולומון: כל כך התגעגעתי לשחק כדורגל

כוכב הנבחרת אחרי הניצחון 0:4 של ישראל על מולדובה: "יכולים לנצח את איטליה". וגם: היכולת, טוטנהאם והמעבר לוויאריאל. תומר חבז, שליח ONE לקישינב

|
מנור סולומון (ראובן שוורץ)
מנור סולומון (ראובן שוורץ)

עוד שלוש נקודות לישראל. החבורה של רן בן שמעון סימנה וי חשוב עם ניצחון 0:4 גדול על מולדובה במסגרת המחזור החמישי של מוקדמות מונדיאל 2026, כאשר האתגר הבא הוא איטליה (שני, 21:45). מי שהצטיין בהתמודדות מול המולדובים הוא מנור סולומון, הרכש הטרי והישראלי של ויאריאל הספרדית. כוכב הנבחרת דיבר בסיום המשחק.

“הסלאלום? התחיל טוב והמשיך טוב, חבל שלא תרגמתי למשהו יותר מזה. שיחקנו כמו שאנחנו צריכים, נהנינו על המגרש, לחצנו ועשינו הגנה ולקחנו נקודות חשובות להמשך. לא רוצה להמעיט ביריבה כי היו פה הרבה קבוצות ונבחרות שהיו להם חיים קשים. אנחנו גם זוכרים כמה היה לנו קשה כאן בחצי הראשון, אבל הגענו למצבים והכל נפתח אחרי השער הראשון. אני מאוד שמח” אמר סולומון.

“ויאריאל? כל כך התגעגעתי לשחק כדורגל וזה הדבר הראשון שעבר לי בראש כששיחקתי. היו לי חודשים לא פשוטים והתוכניות היו שאשאר שם ואז הגיעה פציעה של 5-6 שבועות. הפסדתי את כל ההכנה, חזרתי אולי לפני שבועיים לאימונים מלאים ואז קרה מה שקרה. עכשיו אני שמח כי אני מתרכז בכדורגל”, הוסיף.

“האם יצא לי לדבר עם מאמן ויאריאל? בטוטנהאם בסוף הפציעות הכריעו בפעם הראשונה שהגעתי וגם עכשיו. במועדון היה פידבק שרוצים אותי והפציעות הכריעו. דיברתי עם מאמן ויאריאל ואני שמח, לפני שאני מתחיל את האתגר הזה יש לנו ביום שני משחק קשה וחשוב מול איטליה. על הנייר הם פייבוריטים, אם נשחק דומה לאיך ששיחקנו היום, כמובן בצורה קצת שונה, ראינו שבמשחק הקודם מול איטליה עשינו להם חיים קשים והיום אנחנו נבחרת יותר חזקה. באים לעשות תוצאה טובה ולנצח”, סיכם.

