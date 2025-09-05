"מרוצה, אך אין לנו פריבילגיה לנוח לפני איטליה"

נבחרת ישראל המשיכה אמש (שישי) את דרכה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026 עם ניצחון 0:4 נהדר במחזור החמישי על מולדובה, היריבה שנמצאת במקום האחרון בבית מספר 9 הישראלי. אחרי שלוש הנקודות בקישינב, הבחורים בכחול-לבן יפנו כעת את מאמציהם למשחק הבא בחלון ספטמבר מול איטליה החזקה (שני, 21:45).

בתום ההתמודדות מול המולדובים, דיבר המאמן הלאומי רן בן שמעון: “כמאמנים, יותר חשוב לנו הגישה המדהימה של השחקנים. המשחק יכול היה להתפתח ממש אחרת וזה הפך למשחק שכיף לשחק בו. גם איכות וגם גישה. התפקיד שלי הוא להיות מאזן של כל הגישה הזאת. הייתי שמח לרקוד איתם בחדר ההלבשה, אבל יש עוד משחק מול איטליה. אבל אני מאוד מרוצה ממה שראיתי היום”.

על הביקורות: “לא שמעתי את הביקורות, התרכזתי במה שאני רואה על המגרש. כל השחקנים באו ונתנו. הגאווה הגדולה שלי היא שאנחנו מצליחים לסנכרן את הנבחרת שלנו בימים המעטים שיש. דבר נוסף שמשמח אותי, זה הקשר שיש לשחקנים לעם שלנו, אני רואה כמה סרטונים הם שולחים לחיילים”.

שחקני הנבחרת חוגגים (ראובן שוורץ)

על איטליה: “אין לנו את הפריבילגיה לנוח ולהתרווח, אנחנו כבר מתכוננים. המשחק מול מולדובה נתן לי הרבה מאוד חומרים, גם המחליפים נכנסו יוצא מן הכלל. אני הרבה פעמים אחרי גולים מסתובב לספסל ורואה לכידות אמיתית, אני לא מתחייב על שום שיטה למשחק מול איטליה. לא יכול להגיד שזה לא יהיה בשיטה של 5 או 4, יהיו שינויים? אני לא יודע והכל פתוח”.

על דניאל פרץ והנאום שלו: “מהנאומים המרגשים שראיתי בימי חיי, השחקנים לוקחים אחריות והשפה שלנו בנבחרת היא שפה של שותפות. גם הנאומים של אלי דסה ודור פרץ, הם רגעים מרגשים בחיי כאדם”.

על מנור סולומון: “גם מנור וגם אוסקר, אנחנו חייבים ליצור להם קרקע מאוד בטוחה להראות את היכולות שלהם. הם ברמה גבוהה מאוד. אני שמח מאוד בשבילים, אבל אני לא אתן להם להירגע כי יש לנו משימה עוד שלושה ימים”.