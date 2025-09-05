8 לסולומון שרקד, דסה תמיד מופיע: ציוני הנבחרת

מערכת ONE
שוער
דניאל פרץ 6
לא הייתה לו יותר מדי עבודה. כמעט ולא נגע בכדור.
הגנה
אלי דסה 7
כן בקבוצה או לא בקבוצה, לנבחרת הוא תמיד מופיע.
עידן נחמיאס 6
שיחק עם המון שקט וכמעט ולא טעה.
סתיו למקין 6
לקח את ההזדמנות שקיבל על חשבונו של רז שלמה בשתי ידיים.
רוי רביבו 6
לא תמך בהתקפה כמו בדרך כלל, אבל ייצר משחק הגנתי שקט וללא טעויות והראה שהוא ממשיך בכושר הטוב מתחילת העונה.
קישור
אליאל פרץ 6
הנהיג את הקישור האחורי בצורה טובה ובא לקבל את הכדור בלי סוף.
דור פרץ 7
שחקן הבוקס טו בוקס הטוב בישראל. השער שכבש המחיש כמה הוא מגוון גם הגנתית וגם התקפית.
התקפה
דן ביטון 6
בשקט בשקט, קנה מקום של קבע בהרכב ובצדק רב. עוזר מאוד בחלק הקדמי.
אוסקר גלוך 7
גם במשחק לא גדול שלו, הוא כבש שער ולא היה רחוק מצמד. כישרון ענק.
מנור סולומון 8
רקד על המגרש ובנוסף לשער שכבש, היה מעורב בשער הראשון ורשם סלאלום ענק. ניכר שהגיע משוחרר.
תאי בריבו 7
העזרה ההגנתית שלו והלחץ הבלתי פוסק השתלמו כשקיבל בונוס בדמות שער.
מאמן
רן בן שמעון 7
טובה יותר או פחות, הנבחרת באה דרוכה מנטלית. ההחלטות לפתוח עם דסה, פרץ ובריבו הוכיחו את עצמן.