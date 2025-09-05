8 לסולומון שרקד, דסה תמיד מופיע: ציוני הנבחרת

שוער

דניאל פרץ 6

לא הייתה לו יותר מדי עבודה. כמעט ולא נגע בכדור.

הגנה

אלי דסה 7

כן בקבוצה או לא בקבוצה, לנבחרת הוא תמיד מופיע.

עידן נחמיאס 6

שיחק עם המון שקט וכמעט ולא טעה.

עידן נחמיאס במאבק (ראובן שוורץ)

סתיו למקין 6

לקח את ההזדמנות שקיבל על חשבונו של רז שלמה בשתי ידיים.

רוי רביבו 6

לא תמך בהתקפה כמו בדרך כלל, אבל ייצר משחק הגנתי שקט וללא טעויות והראה שהוא ממשיך בכושר הטוב מתחילת העונה.

קישור

אליאל פרץ 6

הנהיג את הקישור האחורי בצורה טובה ובא לקבל את הכדור בלי סוף.

דור פרץ 7

שחקן הבוקס טו בוקס הטוב בישראל. השער שכבש המחיש כמה הוא מגוון גם הגנתית וגם התקפית.

דור פרץ ושחקני נבחרת ישראל חוגגים את שער היתרון (ראובן שוורץ)

התקפה

דן ביטון 6

בשקט בשקט, קנה מקום של קבע בהרכב ובצדק רב. עוזר מאוד בחלק הקדמי.

אוסקר גלוך 7

גם במשחק לא גדול שלו, הוא כבש שער ולא היה רחוק מצמד. כישרון ענק.

מנור סולומון 8

רקד על המגרש ובנוסף לשער שכבש, היה מעורב בשער הראשון ורשם סלאלום ענק. ניכר שהגיע משוחרר.

מנור סולומון שואג (ראובן שוורץ)

תאי בריבו 7

העזרה ההגנתית שלו והלחץ הבלתי פוסק השתלמו כשקיבל בונוס בדמות שער.

מאמן

רן בן שמעון 7

טובה יותר או פחות, הנבחרת באה דרוכה מנטלית. ההחלטות לפתוח עם דסה, פרץ ובריבו הוכיחו את עצמן.