"האכזבה שלא ניצחנו מראה על איכות הכדורגל"

מאמן הנבחרת הצעירה גיא לוזון בחר להסתכל על חצי הכוס המלאה לאחר שחניכיו סיימו הערב (שישי) ב-0:0 מול בוסניה בחוץ: “תחושת החמצה. הגענו לפה למשחק חוץ, ואם אנחנו מאוכזבים שלא ניצחנו זה מראה על איכות הכדורגל שלנו”.

לוזון המשיך והגן על ההופעה הפושרת: “בנימיני בקושי נגע בכדור, שלטנו לאורך רוב דקות המשחק, היו לנו הזדמנויות לכבוש וגם תאי עבד כמעט עשה את זה בדקות הסיום. אני גאה בשחקנים, מרוצה מהדרך ששיחקנו, היינו דומיננטיים לאורך כל המשחק”.

המאמן ניצל את הרגע כדי להודות על האירוח החם מצד הישראלי אמיר כבירי: “אני חייב להגיד מפה תודה ענקית לאמיר שאירח אותנו ונתן לנו להרגיש בבית עם שלטים בעברית בחדר ההלבשה ושירים לפני המשחק. אירוח כיד המלך”.

גיא לוזון (ההתאחדות לכדורגל)

לסיום אמר: “אני מאוד מרוצה מהחבר’ה. חלקם רשמו היום הופעות בכורה במסגרת בינלאומית. אני מאוד מרוצה מהמשמעת שלהם, הן ההתקפית והן ההגנתית ואין לי רבע טענה אליהם. אנחנו נחזק אותם, נראה את המשחק ונשתפר כדי לבוא להולנד עם כל הכוח שלנו”.

גם ניב יהושע הסביר בסיום מה הקשה עליהם להכריע את ההתמודדות: “אני חושב שהיה משחק קשה. בוסניה יריבה קשוחה, אך לאור המשחק שלטנו והיינו דומיננטיים. הבאנו את עצמו אבל לא מספיק. בחלק האחרון של המגרש לא ידענו למצוא את הרגל המסיימת ונצטרך לעבוד על זה”.

שחקני נבחרת ישראל הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)

הקשר המשיך: “יש כאן דם חדש ושחקנים רעבים שרוצים להצליח ביחד. כולם מחוברים ואנחנו חברים טובים אחד של השני גם מחוץ למגרש. אני מאמין שאנחנו נעשה תוצאות יותר טובות ונראה נבחרת אחרת”.

רן בנימין יישר קו עם המאמן שלו, והבטיח שבהמשך הדברים יראו אחרת: “תחושת החמצה. כולם היו רעבים וחיכינו לקמפיין הזה. הגענו ללא מעט מצבים והיינו צריכים לנצל אותם, אך בוסניה עקשנית ונסוגה לאחור. למרות זאת אני גאה בחברים, הצלחנו להיאבק ולהשאיר את היריבה על כמעט אפס מצבים מסוכנים ולשמור על רשת נקייה. הפנים קדימה למשחק מול נבחרת איכותית מאוד”.

בנימין המשיך: “הייתה חסרה רגל מסיימת. לא מספיק מצבים שייצרו היו מתאימים לשערים. אני מאמין שנראה שינוי. יש כאן שחקנים איכותיים ורעבים שרוצים לדחוף את הנבחרת הזאת למעלה, במיוחד בתקופה שאנחנו נמצאים בה. אני מאמין שנעשה את זה ונשמח עוד אנשים. איך מתכוננים להולנד? ננסה לבוא עם ביטחון ולהילחם כדי להוציא את המיטב”.