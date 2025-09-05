הפועל ת"א גברה 72:89 על רילסקי ספורטיסט

בעוד כשבוע הפועל תל אביב תעלה למשחק הראשון הרשמי שלה עם הסגל הנוצץ ביותר שראה המועדון אי פעם, כשהיא תשחק מול נס ציונה בגביע הווינר. בינתיים, האדומים עלו לניסוי הכלים השני שלהם, ושמרו על מאזן מושלם בהכנה בבולגריה עם 72:89 על רילסקי ספורטיסט המקומית.

כמו בניצחון הראשון נגד בלקן בוטבגארד, גם כאן דימיטריס איטודיס ושחקניו לא התקשו מהרגע הראשון ושייטו לעוד ניצחון. הפועל שיחקה ללא שחקני הנבחרות בדמות תומר גינת, בר טימור, גיא פלטין, איתי שגב, ים מדר, וסיליה מיציץ׳ וברונו קבוקלו, אך מי ששיחק הוא יפתח זיו, שלא עלה להתמודדות הראשונה בעקבות מתיחה.

ג׳ונתן מוטלי שוב בלט כשהוביל את כל הקלעים בהפועל תל אביב עם 15 נקודות, יחד עם אלייז׳ה ברייאנט שקלע גם 15, כאשר קולין מלקולם הוסיף 12 נקודות משלו. מי שלא שיחק מכל השחקנים שנמצאים באימונים בבולגריה הוא סנדי כהן, כאשר גם ארי עמיאל לא זכה לשחק ולא נרשם בטופס המשחק. גם כאן, בדומה למשחק הראשון, איטודיס ביצע רוטציה רחבה ואף שחקן לא עבר את רף 25 הדקות בהתמודדות.

אלייז'ה בראיינט בפעולה (קרדיט: הפועל "IBI" תל אביב)

ג׳ונתן מוטלי (קרדיט: הפועל "IBI" תל אביב)

מבחינת ההמשך, מחזיקת היורוקאפ תמשיך להתכונן לעונה בליגה וגם לעונה ביורוליג עם שני משחקים יום אחרי יום, ב-8.9 וב-9.9 נגד BC וינה ונגד או פלקו או שוב נגד בלקן בהתאמה, וב-13.9 (20:55) יהיה המשחק הרשמי הראשון, בגביע הווינר נגד נס ציונה במנורה.

שלושה ימים לאחר מכן (16.9, 17:00) הפועל תל אביב תתארח בגביע הווינר אצל קריית אתא, וב-21.9 היא תערוך ניסוי כלים אחרון נגד קולוסוס רודוס. ב-30.9 (19:00) מפעל היורוליג יתחיל עבור האדומים עם משחק נגד ברצלונה בסופיה, שלושה ימים לאחר מכן (3.10, 20:30) אנדולו בחוץ, וב-8.10 דרבי “ביתי” בסופיה במסגרת המחזור ה-3 במפעל הבכיר באירופה.

דימיטריס איטודיס מתדרך (קרדיט: הפועל "IBI" תל אביב)

אנטוניו בלייקני (קרדיט: הפועל "IBI" תל אביב)

קלעו להפועל ת”א: ג׳ונתן מוטלי ואלייז׳ה ברייאנט 15 נקודות, קולין מלקולם 12, אנטוניו בלייקני 9, כריס ג׳ונס ודן אוטורו 8 כ״א, בוריסלב מלדאנוב 7, איש וויינרייט 5, טיילר אניס ועוז בלייזר 3 ויפתח זיו וטאי אודיאסי 2 כ״א.