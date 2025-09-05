"רימיתם אותנו, תאמינו לי שלא אשכח את זה"

חלון ההעברות של הקיץ אומנם כבר נסגר בחלק נרחב מהליגות באירופה, אך גלי הדרמה טרם נשברו על החוף כשישנה עסקה אחת שעוררה סערה אמיתית בין שני מועדוני ענק ביבשת – פאריס סן ז’רמן ויובנטוס, כל זאת סביב המחלוקת הקשה בעניין רנדל קולו מואני.

אלופת אירופה והביאנקונרי כבר הגיעו להסכמה על השאלה חדשה של החלוץ לעונה נוספת באיטליה, אך על פי הדיווחים בארץ המגף, הגברת הזקנה חיכתה עד הרגע האחרון של החלון בשביל להשיג תנאים טובים יותר. פ.ס.ז’ לא הסכימה ובסופו של דבר העסקה נפלה, ושחקן ההתקפה בן ה-26 הושאל בכלל לטוטנהאם.

בכלי התקשורת האיטלקים עוד סיפרו כי במהלך המו”מ נשיא הפריסאים, נאסר אל חלאיפי, איבד את הסבלנות ואף התערב בעצמו באחת משיחות הטלפון שנגעו לעסקה. באותה שיחה, הוא זעם על מנהלי יובנטוס ואיים בחריפות ובצעקות: “רימיתם אותנו כבר כמה שבועות, עכשיו זה נגמר. איתי לא תצליחו, אתם יכולים לסמוך על כך שנזכור את זה – תאמינו לי”.

רנדל קולו מואני (רויטרס)

ההגעה של קולו מואני לתרנגולים נחתמה ב-1.9, לפני הדד ליין הסופי של חלון ההעברות. האיש מהחוד של נבחרת צרפת, שזכור להמון אוהדי כדורגל גם בגלל ההחמצה המפורסמת שלו בגמר מונדיאל 2022 מול ארגנטינה, השתלב נהדר ביובה כשבעונת 2024/25 רשם שמונה שערים ובישול ב-16 משחקי ליגה. עכשיו, כשעדיין שייך לפ.ס.ז’, הוא יצטרך לבוא לידי ביטוי בלונדון.

דרך אגב, פאריס סן ז’רמן וטוטנהאם, קבוצתו החדשה של קולו מואני, ייפגשו במסגרת שלב הליגה של ליגת האלופות. בהגרלה הראשונה של המפעל נקבע כי החבורה של לואיס אנריקה תפגוש את זו של תומאס פרנק, להתמודדות מסקרנת במיוחד באצטדיון פארק דה פראנס.