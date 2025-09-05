יום שישי, 05.09.2025 שעה 22:16
נערים ב': יממה ללא הפתעות בגביע המדינה

ששת המשחקים הראשונים בסיבוב א' הוכרעו ב-90 דקות, בלי סינדרלות. מזכרת בתיה חזרה מכפר יונה עם 2:3 והכרטיס לשלב הבא, ניצחון ביתי גדול לקריית גת

|
נערים ב' קריית גת צו פיוס (צילום: ולדי מויסייב)
נערים ב' קריית גת צו פיוס (צילום: ולדי מויסייב)

משחקי סיבוב א' בגביע המדינה של שנתון נערים ב' יצאו אתמול (חמישי) לדרך. ביממה הראשונה של המשחקים נערכו שישה משחקים, רובם הוכרעו בצורה חד משמעית וב-90 דקות. במוקד – מ.כ מזכרת בתיה השיגה 2:3 על מכבי כפר יונה ומכבי קריית גת 2 ניצחה 1:4 את הפועל בני אשדוד.

בימים הקרובים ייערכו משחקים נוספים, אך תמונת העולות לשלב הבא תושלם רק בשמיני לאוקטובר, המועד בו אמור להיערך המשחק האחרון של סיבוב א' - בין קבוצות "צו פיוס" של מכבי השקמה חן (דן) ומ.כ גליל גולן (ארצית צפון). בשלב הבא יצטרפו קבוצות מליגת העל וקבוצות שעלו אוטומטית בהגרלת המשחקים של שלב א'.

מכבי כפר יונה - מ.כ מזכרת בתיה 3:2

במשחק בין שתי קבוצות "צו פיוס", ניצחה האורחת מליגת דן את המארחת מליגת שרון. שערים שכבשו אסף בן חנן (18’) ורז אסף (33’) העניקו למזכרת בתיה יתרון 0:2 בתום המחצית הראשונה. המחצית השנייה נפתחה עם שער מצמק שכבש ירון יוסף (44’), אך כעבור 20 דקות שער שכבש יהונתן פרגן (64’) העלה את האורחת ליתרון 1:3. שער שכבש שחף צדיק בשלהי המשחק לזכות האורחת, קבע את תוצאת המשחק.

נערים בנערים ב' מזכרת בתיה (צילום: אירנה ליטינסקי)

מכבי קריית גת 2 - הפועל בני אשדוד 1:4

במשחק בין שתי קבוצות "צו פיוס" מליגת שפלה ניצחה מכבי קריית גת בתוצאה 1:4 את האורחת באדום. צמד שערים שכבש אריאל מכלו (3’, 26’) העניק למארחים יתרון 0:2 בתום המחצית הראשונה. שער שכבש עידן אלול (50’) צימק את התוצאה, אך שערים שכבשו תומר אלוש (53’) ועידן בן שלמה (80’) סגרו עניין והעניקו לקריית גת ניצחון וכרטיס לשלב הבא.

יתר התוצאות:

הפועל עכו - א.ס רמת אליהו 0:6
מכבי קרית גת 1 - מכבי עמק חפר 3:0
מכבי נוג'ידאת - בית"ר נורדיה ירושלים 2:0
מכבי אשקלון צפון - עירוני אשדוד 7:0
מ.ס באר שבע 2 - מ.כ ירמיהו חולון 7:1

