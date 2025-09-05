יום שישי, 05.09.2025 שעה 22:16
נערים א': סינדרלה אחת בעשרת משחקי שישי

קבוצת המשנה של מכבי באר שבע ניצחה 2:3 את בני ריינה. סקציה מעלות עשתה את הדרך הארוכה מבירת הנגב עם ניצחון 2:5 על עוצמה באר שבע בגביע המדינה

|
סקציה מעלות נערים א' (באדיבות המועדון)
סקציה מעלות נערים א' (באדיבות המועדון)

שישי של משחקי גביע המדינה בשנתון נערים א'. לאחר שבימים הקודמים נערכו ארבעה משחקים, היום (שישי) נערכו עשרה משחקים, שהניבו כמות גבוהה של שערים. מרבית משחקי המחזור ייערכו בשלושת הימים הקרובים, אך מחזור הגביע יושלם רק בשמיני לאוקטובר, עם סיומו של המשחק בין מ.כ נהלל יזרעאל מליגת העל להפועל דלית אל כרמל מליגת יזרעאל.

מכבי בני ריינה - מכבי באר שבע מחוזית 3:2

קבוצת ה"צו פיוס" מליגת שפלה עשתה דרך ארוכה במיוחד צפונה למפגש מול קבוצה מארצית צפון, אך למרות מזג האוויר החם והזמן הממושך בדרכים, חזרה לביתה עם כרטיס לשלב הבא.

יזאן שחאדה (3) העלה את ריינה ליתרון מוקדם, אך שער שכבש הלל פוני (22) קבע שוויון 1:1. במחצית השנייה צמד שערים שכבש איתי סאלם (52,55) חולל מהפך והזניק את הקבוצה מבירת הנגב ליתרון 1:3. בתוספת הזמן שער שכבש המחליף, מוסא זועבי, קבע את תוצאת המשחק.

משה קסבי, המאמן המנצח, אמר בסיום: "הם קבוצה טובה ופיזית מאוד. היה משחק בקצב מאוד גבוה ואני שמח שהשחקנים עבדו לפי ההוראות הטקטיות והצלחנו להפוך את התוצאה. המטרות לעונה לנסות להתברג בצמרת ולקדם שחקנים".

סקציה מעלות נערים אסקציה מעלות נערים א' (באדיבות המועדון)

עוצמה באר שבע - סקציה מעלות תרשיחא 5:2

הקבוצה מהגליל המערבי, ששובצה במחוז צפון, עשתה גם היא דרך מאוד ארוכה ביום חם, כדי לנצח במפגש קבוצות "צו פיוס" קבוצה ממחוז שפלה ולהעפיל לשלב הבא.

פתיחת המשחק האירה פנים לקבוצה המארחת. צמד שערים שכבש אמיר אבו ענזה (16,26) העניק לבאר שבע יתרון 0:2 בשלב מוקדם, אך עד לסיום המחצית הראשונה הקבוצה הצפונית הצליחה למחוק את יתרון המארחת עם שערים שכבשו אורי סויסה (31) וליאם בוהדנה (45). במחצית השנייה בוצע מהפך מרשים, שעליו חתום איאן ספדי, שכבש שלושער (79, 80, 83) וסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון מרשים 2:5 ולעליה מתוקה לשלב ב' של משחקי הגביע.

יתר התוצאות:
עירוני קרית אתא - מ.ס באר שבע ארצית 5:0
עירוני טבריה - בית"ר חיפה 2:3
מ.ס באר שבע מחוזית - הפועל לב השרון 11:1
בני רעננה - מכבי עמק חפר 7:0
מ.ס דרום השרון - עירוני אשקלון 1:2
מכבי חיפה/חוף הכרמל - מ.ס פרדס חנה/כרכור 0:3
בית"ר כפר סבא - הפועל עכו 4:1
מ.ס כפר קאסם - מכבי אחי איכסאל 0:1

