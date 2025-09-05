יום שישי, 05.09.2025 שעה 20:07
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

בארסה הודיעה רשמית על ביטול החוזה של רומאו

הקטלונים הודיעו על פרידה מהקשר שלא היה בתוכניות של האנזי פליק, והוא הפך לשחקן חופשי ויוכל לחתום בג'ירונה. מחזיק בעוד הצעות מלה ליגה ומה-MLS

|
אוריול רומאו (IMAGO)
אוריול רומאו (IMAGO)

ברצלונה הכריזה הערב (שישי) באופן רשמי על ביטול החוזה עם אוריול רומאו. הקשר בן ה-33, שחוזהו היה אמור להסתיים ביוני 2026, עוזב את המועדון לאחר החלטה משותפת של הצדדים. עם שחרורו, רומאו יוכל לבחור בין חזרה לג'ירונה, במדיה שיחק בעבר, לבין הצעות נוספות שכבר ממתינות לו בלה ליגה או ב-MLS.

בהודעה הרשמית נכתב: "ברצלונה ושחקן הקבוצה הבוגרת אוריול רומאו הגיעו להסכמה על ביטול חוזהו במועדון, במסגרת חלון ההעברות". במקביל, המועדון ביקש "להודות לאוריול רומאו על המקצועיות, המחויבות והמסירות שגילה, ומאחל לו בהצלחה רבה בהמשך דרכו".

כך מסתיימת הקדנציה של הקשר האחורי בברצלונה אחרי שלוש עונות: הראשונה כשחקן הרכב, השנייה בהשאלה לג'ירונה, והשלישית שבה הסתיים חוזהו. רומאו חתם בקיץ 2023 בגיל 31 אחרי שהגיע מג'ירונה, אך למעשה גדל במחלקת הנוער של ברצלונה. עבורו זו הייתה הגשמת חלום שהתחיל עוד ב-2004, כשהצטרף ללה מאסיה.

הסוף מתקרב: המשחק הביתי האחרון של מסי?
