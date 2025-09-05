יום שישי, 05.09.2025 שעה 22:16
נערים ג’: עוד לפני השבת - 18 עולות בגביע

18 משחקי גביע המדינה נערכו במשך שלושה ימי משחקים. שני משחקים הוכרעו בדו קרב פנדלים. הפועל עכו ניצחה במשחק המרכזי 1:3 את מ.כ נהלל יזרעאל

|
מ.ס דרום השרון (באדיבות המועדון)
מ.ס דרום השרון (באדיבות המועדון)

ימים של משחקי גביע המדינה בשנתוני הנערים והנוער. בשונה מקבוצות ליגת העל וממספר דו ספרתי של קבוצות, שהעפילו לשלב הבא באופן אוטומטי, עשרות קבוצות אחרות הוגרלו למשחקים בשלב המוקדם של הגביע במטרה להעפיל לשלב הבא. סינדרלה אחת כבר יש לנו, מכבי כפר סבא מזרח שניצחה 1:8 את משחק החוץ מול בני יפיע.

משחקים רבי שערים היו בשפע, למרות שרובם הגדול הוכרעו בזמן משחק של 80 דקות. שני משחקים הוכרעו בדו קרב פנדלים: במשחק על טהרת קבוצות “צו פיוס” מארצית דרום ניצחה מ.ס דרום השרון 3:4 בפנדלים את מ.ס באר שבע, לאחר שהמשחק הסתיים בתוצאה 3:3. במשחק אחר ניצחה קבוצת המשנה של מכבי קרית גת מליגת דרום 4:5 בפנדלים את אחווה כפר קרע, לאחר 1:1 בסיום הארכה.

הפועל עכו – מ.כ נהלל יזרעאל 1:3

המשחק המרכזי של הימים האחרונים, שנערך אתמול (חמישי) בעכו, הפגיש שתי קבוצות “צו פיוס” מארצית צפון. מי שניצחה הייתה הפועל עכו, המודרכת ע”י אהוד שחרור, עם 1:3 מול מ.כ נהלל יזרעאל, שעוד הספיקה להוביל 0:1 בזכות שער שכבש איתי נמירובסקי. במחצית השנייה עכו חוללה מהפך עם שער של רידא בושכאר (44) וצמד שערים שכבש טל נועם בעשר הדקות האחרונות של המשחק, מהם שער אחד בבעיטת פנדל.

הפועל עכו נערים גהפועל עכו נערים ג' (אמיר כהן)

מ.ס דרום השרון – מ.ס באר שבע 3:3 (3:4 בפנדלים)

משחק דרמטי ומסקרן עד הקצה נערך היום (שישי) במגרש שבמושב ירחיב. הקבוצה המארחת עלתה ליתרון 0:1 משער שכבש רפאל גניש (3’), אך צמד שערים שכבש אימרי אנג’ל האורח (13’, 17’) חוללו מהפך והעניקו לבאר שבע יתרון 1:2, שנמחק כעבור שתי דקות עם שער שכבש עמרי רומם (35’), שקבע 2:2.

בדקה ה-49 שער שכבש עילאי חג’ג’ החזיר את היתרון לבאר שבע, אך בסמוך למועד הזמן החוקי שער דרמטי שכבש אייל כץ, קבע 3:3, ששלח את המשחק להארכה ולאחר מכן להכרעה בדו קרב פנדלים. דרום השרון דייקה בארבעה ניסיונות, בעוד שוערה, ניתאי למפרט, הדף שתי בעיטות לעבר שערו ובסיום ניצחון 3:4 לזכות דרום השרון, שעלתה לשלב הבא.

אילן קייקוב, מאמן דרום השרון, אמר בסיום: “משחק במזג אויר חם מאוד. הרבה רצון ונחישות של השחקנים לעבור שלב, הביאו אותם פעמיים להשוות ובסוף לנצח בפנדלים. כמה קשה, ככה מתוק”.

יתר התוצאות:

הפועל לוד 2 - עירוני נתיבות 2:4
הפועל עמק הירדן - מכבי יהוד מונוסון 4:0
הפועל גלבוע - בית"ר כפר סבא 0:4
הפועל כרמיאל - מכבי כפר סבא מערב 0:2
הפועל חוף הכרמל - מכבי יבנה 7:0
א.ס רמת אליהו - מכבי שוהם 6:1
מ.ס רמלה - מכבי ברקאי 2:5
בית"ר טוברוק - הפועל כפר סבא מערב 2:5
עירוני אשקלון - מ.כ ירמיהו חולון 15:0
עירוני ראש העין - בית"ר נהריה 3:0

