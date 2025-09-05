חדשות רעות: גאבי צפוי להחמיץ גם את ולנסיה

לאחר שנה מחוץ למגרשים, גם הצוות הרפואי וגם אנשי הצוות המקצועי של ברצלונה הבהירו כי מצבו של גאבי חייב להיות תחת מעקב קבוע. במועדון אכן עוקבים אחרי התחושות שלו ואיך הכאבים בברך מתפתחים, שכן מדובר בשחקן שתולים בו תקוות גדולות להווה ולעתיד.

אי הנוחות שחש לפני כשבוע הובילה את גאבי לפרוש מאימונים ולנוח מספר ימים כדי לבחון את מצבו. הוא השלים קדם עונה מצוין עם תחושות חיוביות, לאחר שכבר רשם חצי עונה שנייה מעניינת מאוד בעונה שעברה. צעד אחר צעד הוא הלך והתחזק, אך ללא סיכונים או חיפזון מיותר.

המאמן האנזי פליק התייחס למצבו במסיבת העיתונאים שלפני המשחק מול ראיו וייקאנו, שבו הוחלט שלא לכלול את גאבי: "התוכנית היא שהוא יהיה מוכן מול ולנסיה. נראה איך הוא מתפתח. היום הוא מרגיש טוב יותר מאתמול. אנחנו אופטימיים".

האנזי פליק (IMAGO)

ובכן, לפי דיווח בתקשורת הקטלונית, הקשר שעובד מדי יום במתחם האימונים במהלך פגרת הנבחרות, עדיין לא מרגיש טוב לגמרי עם אותה ברך. “הכאבים נמשכים, ונראה שהוא יחמיץ את המשחק מול ולנסיה ב-14 בספטמבר”, טענו בתקשורת.

לגבי המשחק הרשמי הראשון שייערך במגרש הביתי של ברצלונה, עדיין לא ברור אם יתקיים בקאמפ נואו או באצטדיון יוהאן קרויף. "יש לו אי נוחות מסוימת בברך ימין. הוא מחוץ לסגל למשחק מול ראיו וייקאנו, והתקדמותו תקבע את זמינותו", נכתב בזמנו בהודעה הרשמית של ברצלונה.