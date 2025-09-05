נוער: יש סינדרלות בדרום, טבריה גברה על חדרה

משחקי השלב המוקדם בגביע המדינה נכנסו ליום השלישי. היום (שישי) נערכו שמונה משחקים, כולם הוכרעו ללא גלישה להארכה והכרעה בבעיטות פנדלים. למרות זאת, לא פחות מ-48 שערים הובקעו, ממוצע של שישה שערים למשחק.

סינדרלה אחת יש לנו - מ.כ שדרות ממחוז שפלה, שרשמה 0:4 על בני אילת. שלוש קבוצות היו סינדרלות לזמן קצר, לאחר שצעדו ביתרון של שער אחד, אך לבסוף ירדו מנוצחות מכר הדשא - בית"ר חיפה מליגת מפרץ, מכבי אשקלון מליגת שפלה ועירוני מודיעין מארצית דרום. כמו כן, עירוני טבריה רשמה 1:3 על הפועל חדרה. משחקים נוספים ייערכו בימים הקרובים. לשלב הבא יצטרפו קבוצות שעלו אוטומטית בהגרלת המשחקים.

מ.כ שדרות - בני אילת 0:4

על התוצאה של משחקי היום חתומה קבוצת "צו פיוס" של מ.כ שדרות מליגת שפלה, שניצחה בביתה 0:4 את בני אילת מהמחוז הדרומי של הליגה הארצית. כבשו לזכות המנצחת: אורי לוי (4’), נועם אור (17’, 50’), ליאם חוברה (81’, הורחק בצהוב שני בדקה ה-85).

עירוני טבריה - הפועל חדרה 1:3

ניצחון גדול לקבוצה מעיר הכנרת במשחק על טהרת לאומית צפון, בו פגשה את היורדת מליגת העל. שערים שכבשו: עמית סארה (18/) ונריה חדד (45’, 47’) העניקו לטבריה יתרון 0:3 בשלב מוקדם. שער מצמק שכבש בבעיטת פנדל בדקה ה-62, הקפטן האורח, נועם שמש, קבע את תוצאת המשחק. חדרה סיימה את המשחק עם תשעה שחקנים, בשל הרחקותיהם של רועי עם שלם (68’, צהוב שני), ונהוראי בוכניק (אדום ישיר בתוספת הזמן).

יתר התוצאות

מכבי יבנה (ארצית דרום) - מכבי בת ים (מרכז) 1:12

איחוד בני בקה (ארצית צפון) - עירוני אריאל (ארצית דרום) 5:0

הפועל פרדסיה (ארצית צפון) - מכבי אשקלון (שפלה) 2:4

מכבי השרון נתניה (שרון) - מ.ס שפרעם (ארצית צפון) 4:0

בית"ר חיפה (מפרץ) - מ.ס קרית ים (לאומית צפון) 4:1

מכבי יפו (לאומית דרום) - עירוני מודיעין (ארצית דרום) 1:5

הפועל פרדסיה נוער (אירנה ליטינסקי)