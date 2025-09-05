יום שישי, 05.09.2025 שעה 18:59
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
31-31הפועל עראבה1
11-11בני מוסמוס2
11-11עירוני נשר3
10-01הפועל מגדל-העמק4
10-01הפועל ב.א.גרבייה5
10-01הפועל כרמיאל6
10-01מכבי אתא ביאליק7
00-00הפועל בית שאן8
00-00מ.ס. טירה9
00-00צעירי טמרה10
00-00מ.ס. צעירי כפר קנא11
00-00מכבי אחי נצרת12
00-00מכבי נווה שאנן13
00-00צעירי אום אל פאחם14
00-00הפועל א.א. פאחם15
03-11מ.כ. צעירי טירה16
03-11מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
30-51מכבי קרית גת1
31-31בית"ר יבנה2
31-21מ.כ. ירושלים3
30-11בית"ר נורדיה ירושלים4
11-11הפועל הרצליה5
11-11מ.כ. כפ"ס6
10-01הפועל אזור7
10-01מ.כ. ירמיהו חולון8
00-00מכבי עירוני אשדוד9
00-00מכבי יבנה10
00-00מכבי קרית מלאכי11
00-00הפועל ניר רמה"ש12
02-11הפועל מרמורק13
01-01שמשון תל אביב14
05-01מ.ס. דימונה15

טמרה, העולה החדשה, דרסה 1:4 את בית שאן

המחזור ה-1 בליגה א' צפון: פאיד חסון ושחקניו חגגו על יובל שטרית ושחקניו. מגדל העמק ובאקה אל גרבייה נפרדו ב-0:0 מאכזב, גם אתא ביאליק וכרמיאל

|
מ.כ. צעירי טמרה (באדיבות המדיה של המועדון)
מ.כ. צעירי טמרה (באדיבות המדיה של המועדון)

ליגה א' צפון יצאה היום (שישי) לדרך. לאחר כחצי שנה מאז נסגרה הליגה, המחוז הצפוני, יש לומר, עונת 2025/26 יוצאת כסדרה ללא הפועל בועיינה, הפועל בני זלפה ומ.ס. צעירי כפר כנא. ההפתעה של היום הגיעה דווקא מבית שאן, כשהאורחים, מ.כ. צעירי טמרה, שעלו ליגה בעונה החולפת, רשמו 1:4 ענק על יובל שטרית ושחקניו.

מעבר לכך, מכבי אתא ביאליק לא הצליחה למצוא פרצה בהגנת כרמיאל, העולה החדשה, וסיימה עמה בתיקו מאופס. הפועל עירוני באקה אל גרבייה יצאה מאוכזבת עד מאוד מה-0:0 מול הפועל מגדל העמק, הרי שלטענתה נפסל לה שער חוקי למהדרין. עראבה נהנתה מ-1:3 על מכבי נוג'ידאת, רק 1:1 בין הפועל בני מוסמוס לעירוני נשר.

מכבי אתא ביאליק – הפועל עירוני כרמיאל 0:0

ללא הכרעה. שחקניו של אבי סבג לא הצליחו למצוא פרצה בהגנת העולה החדשה, תחת הדרכתו של אורן פלאש. אפשר לומר כי תוצאת התיקו די משקפת את הלך הרוח ב-90 הדקות במגרש הסינתטי בקריית ים היום. המחצית הראשונה דווקא הייתה שייכת לכרמיאל, שידעה לפרוץ מצד שמאל יחד עם איהאב שאמי וסיראג' נסאר, הקפטן, אך ללא חדות של ממש.

המחצית השנייה, יחד עם כניסתו של עמית מזרחי, הבלתי נגמר ומוחמד אבו ראס, מכבי אתא ביאליק איזנה המשחק ואף הגיעה להזדמנות פז מול שערו של דניאל בניש, אך גם כאן, בדומה לכרמיאל, לא הייתה חדות מספיק. בסופו של דבר, שתי קבוצות שנדמה כי עשו הכל היום על מנת לבדוק סגליהן ועל מנת לא להפסיד ההתמודדות עת תחילת העונה.

הפועל בית שאן – מ.כ. צעירי טמרה 4:1

ניצחון ענק לעולה החדשה, תחת הדרכתו של פאיד חסון, בביתה של בית שאן. למרות מחצית ראשונה שוויונית, טמרה ידעה למצוא את נקודות התורפה של בית שאן ולצאת מההתמודדות הזו עם שוש נקודות יקרות להמשך הדרך. חליל חמודה קבע 0:1 לטמרה בדקה ה-25 להתמודדות, מוחמד עואודה הישווה שתי דקות מאוחר יותר לבית שאן וקבע 1:1.

עד לדקה ה-70 להתמודדות, פאיד חסון האמין ב-11 שעלה איתם. עד אותה דקה, מ.כ. צעירי טמרה כבר הוליכה 1:3 משערים נוספים של מוחמד סעדי (51') ויוסף עיסאוי (61'). בדקה ה-86 טמרה סגרה עניין עם שער של מרעי בכר. יובל שטרית ושחקניו יוצאים מההתמודדות הזו באכזבה גדולה, הרי שקיוו לייצר קרנבל משל עצמם בבית – מול הקהל המקומי. זה לא קרה.

יתר תוצאות המחזור הראשון בליגה א' צפון:

הפועל מגדל העמק – הפועל ע. באקה אל גרבייה 0:0, הפועל בני מוסמוס – עירוני נשר 1:1 (הבקיע למוסמוס: שאדי מסארווה; הבקיע לנשר: אופיר מזרחי), הפועל עירוני עראבה – מכבי נוג'ידאת 1:3 (לעראבה הבקיעו: מנאר דראושה, עודאי שלאעטה ומשה אסור; לנוג'ידאת הבקיע: אחמד סבע), מ.ס. טירה – מכבי נווה שאנן (07/09, טירה, 19:30), הפועל אום אל פאחם – מכבי אחי נצרת (08/09, כפר כנא, 14:30), הפועל טירת הכרמל – צעירי אום אל פאחם (נדחה בשבוע ימים).

