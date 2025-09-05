"חובה על כל אזרח להגיע ולהבין את האסון שקרה"

קבוצת הנוער ונערים א' של מכבי חיפה יצאה אתמול (חמישי) ליום מיוחד בדרום, כחלק מחיבור לערכים, מציאות והחברה בישראל. הביקור החל בקיבוץ כפר עזה, יישוב שספג את אחת המכות הקשות ביותר בשבת השחורה של השבעה באוקטובר 2023.

את הסיור הדריך רוני שטיינברכר, תושב המקום שבתו נחטפה באותו יום ושוחררה לאחר 471 יום בשבי. לצדו הדריך בנצי אופק, אביו של גיל אופק, מנהל הקבוצה הבוגרת במועדון שנכח גם הוא. שניהם שיתפו את השחקנים בסיפורים האישיים ובתחושות הקשות שעדיין מלוות את משפחות הקיבוץ מאז אותו בוקר טראגי.

בהמשך היום המשיכה הקבוצה לאתר מסיבת הנובה, המקום בו נרצחו מאות צעירים וצעירות במתקפת הטרור. שם פגשו השחקנים את אלעד כהן, שעבד כמאבטח במסיבה והיה נוכח במקום בעת האירוע הקשה. אלעד העביר להם עדות מצמררת על רגעי האימה בהם ניסה להציל חיים אל מול בריחה ממסע ההרג של המחבלים.

שחקני הנוער לצד תמונתה של ענבר הימן ז"ל (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

שטיינברכר סיכם את החוויה לצד השחקנים הצעירים: “זו חלק מחובה של כל אזרח במדינת ישראל להגיע ולראות מקרוב על מנת להבין את האסון הגדול והנורא שקרה כאן. זו סוג של שליחות ויש להציף את עוצמת החוויה בכל מדיה אפשרית”.

השחקנים בהדרכה של רוני שטיינברכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)