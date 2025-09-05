יום שישי, 05.09.2025 שעה 18:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
61-112מכבי נתניה1
63-62בית"ר ירושלים2
40-32הפועל חיפה3
42-42הפועל רעננה4
43-42מכבי פ"ת5
42-32מכבי ת"א6
33-62הפועל כפ"ס7
34-62הפועל ת"א8
34-42מ.ס. אשדוד9
35-32מכבי הרצליה10
34-22הפועל פ"ת11
37-22עירוני ק"ש12
22-22הפועל ב"ש13
13-22מכבי חיפה14
12-02בני יהודה15
02-02הפועל ראשל"צ16
06-12הפועל עכו17
09-32הפועל רמה"ש18

"חובה על כל אזרח להגיע ולהבין את האסון שקרה"

שחקני הנוער של מכבי חיפה ערכו סיור בעוטף עזה לציון היום ה-700 למלחמה, והודרכו ע"י רוני שטיינברכר, אוהד המועדון שבתו הושבה מעזה אחרי 471 יום

|
שחקני המועדון באתר הנובה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
שחקני המועדון באתר הנובה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

קבוצת הנוער ונערים א' של מכבי חיפה יצאה אתמול (חמישי) ליום מיוחד בדרום, כחלק מחיבור לערכים, מציאות והחברה בישראל. הביקור החל בקיבוץ כפר עזה, יישוב שספג את אחת המכות הקשות ביותר בשבת השחורה של השבעה באוקטובר 2023. 

את הסיור הדריך רוני שטיינברכר, תושב המקום שבתו נחטפה באותו יום ושוחררה לאחר 471 יום בשבי. לצדו הדריך בנצי אופק, אביו של גיל אופק, מנהל הקבוצה הבוגרת במועדון שנכח גם הוא. שניהם שיתפו את השחקנים בסיפורים האישיים ובתחושות הקשות שעדיין מלוות את משפחות הקיבוץ מאז אותו בוקר טראגי.

בהמשך היום המשיכה הקבוצה לאתר מסיבת הנובה, המקום בו נרצחו מאות צעירים וצעירות במתקפת הטרור. שם פגשו השחקנים את אלעד כהן, שעבד כמאבטח במסיבה והיה נוכח במקום בעת האירוע הקשה. אלעד העביר להם עדות מצמררת על רגעי האימה בהם ניסה להציל חיים אל מול בריחה ממסע ההרג של המחבלים.

שחקני הנוער לצד תמונתה של ענבר הימן ז"ל (האתר הרשמי של מכבי חיפה)שחקני הנוער לצד תמונתה של ענבר הימן ז"ל (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

שטיינברכר סיכם את החוויה לצד השחקנים הצעירים: “זו חלק מחובה של כל אזרח במדינת ישראל להגיע ולראות מקרוב על מנת להבין את האסון הגדול והנורא שקרה כאן. זו סוג של שליחות ויש להציף את עוצמת החוויה בכל מדיה אפשרית”.

השחקנים בהדרכה של רוני שטיינברכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)השחקנים בהדרכה של רוני שטיינברכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
שחקני קבוצת הנוער במהלך ההדרכה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)שחקני קבוצת הנוער במהלך ההדרכה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
