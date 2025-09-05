מדליית ארד לכרם פרימו באליפות אירופה בג׳ודו עד גיל 21. לאחר מדליית הארד בה זכתה אתמול היא-לי זקרויסקי, זכתה אתמול (שישי) ג’ודאית נוספת במדליה בתחרות המתקיימת בברטיסלבה שבסלובקיה.

כרם פרימו, שחזרה לאחרונה מפציעה ממושכת והספיקה לזכות מאז בשתי מדליות זהב בתחרויות הסבב האירופאי בליטא ובהונגריה, התחרתה בקטגוריית המשקל עד 63 ק"ג. את יום הקרבות החלה בניצחון על סלומי שטיינברונר הגרמנייה, לאחר מכן נוצחה ברבע הגמר בידי דוריה בוהורס הצרפתייה, שלא לחצה את ידה של הישראלית בסיום.

בעקבות ההפסד נשרה לבית הניחומים בו גברה ביתרון יוקו על סינאם אורוץ' הטורקיה. בקרב על הארד התמודדה מול ג'לאנה ניסאביץ' הסרבית שהשיגה יתרון וואזרי מוקדם. הישראלית לא נכנעה, והשוותה עם וואזרי ובהמשך השיגה וואזרי שני, שהקנה לה את הניצחון.

מאמן העל של נבחרת ישראל שני הרשקו: ״אני רוצה לברך את כרם על מדליה חשובה מאוד וסגירת מעגל. לפני 3 שנים כרם זכתה במדליית הזהב באליפות אירופה ג׳וניור עד 57 ק״ג, לאחר תקופה מוצלחת מאוד עשתה את צעדיה הראשונים בבוגרות, פציעה קשה השביתה אותה לשנה וחצי, ותהליך שיקום מאתגר ולא פשוט בכלל. את העונה הזאת כרם התחילה עם שתי מדליות זהב בתחרויות הג׳וניור ועכשיו אחרי שלוש שנים היא חוזרת לפודיום באליפות אירופה, זה היה קשה, זה היה מאתגר, זה לא הלך קל ובגלל זה זה כל כך מתוק”.

“אני גאה בצוות שמלווה את כרם בתחרות, גולן פולק, מעין גרינברג וארתור קטייב על העבודה החשובה שהם עושים עם כרם ובכלל, ובמקרה הספציפי הזה חשוב לפרגן לפיזיותרפיסטים נמרוד משה וברנרדו ברקן על הטיפול הצמוד לכרם. הפנים שלנו לקראת מחר בתקווה שבימים האלו נצליח להניף פעם נוספת את דגל ישראל. נבחרת משותפת, מטרה משותפת, הצלחה משותפת״, הוסיף.

המאמן גולן פולק ליווה את כרם בכיסא המאמן בתחרות, אמר: ״אני גאה בכרם על ההישג, היה יום קשה שבסופו כרם הצליחה להתעלות ולזכות במדליה יוקרתית וחשובה. זהו הישג משמעותי ראשון של כרם בתחרות מטרה מאז החזרה שלה מהפציעה ואני בטוח שהישג זה יפתח את הדרך והביטחון שלה להישגים גדולים״.