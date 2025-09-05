יום שישי, 05.09.2025 שעה 18:58
כדורגל עולמי  >> מוק' יורו עד גיל 21
מוק' יורו עד גיל 21 25-26
00-00ישראל1
00-00בוסניה2
00-00הולנד3
00-00סלובניה4
00-00נורבגיה5

דניאל דאפה בחוד, יהושע וסטוינוב הקישור

נבחרת ישראל תעלה בהרכב חזק להתמודדות מול בוסניה, כאשר גיא לוזון יפתח גם עם הקפטן החדש תאי עבד וסייד אבו פרחי. ליאור קאסה יפתח על הספסל

|
גיא לוזון (רדאד ג'בארה)
גיא לוזון (רדאד ג'בארה)

הנבחרת הצעירה תנסה לשים הערב (שישי, 19:00) את הקמפיין מוקדמות יורו עד 21 הכואב משנה שעברה מאחוריה כשתעלה לכר הדשא למשחק מול נבחרת בוסניה הצעירה. כצפוי, ההרכב של גיא לוזון חזק במיוחד, עם כמה שמות מפתיעים על הספסל.

בנבחרת ישראל יעלו בהתקפה סייד אבו פרחי, הקפטן החדש תאי עבד ודניאל דאפה, כאשר את חוליית הקישור יובילו ניב יהושע ורן בנימיני. בין הקורות יעמוד דור בנימיני.

החבורה בכחול-לבן ינסו להראות את הוורסאטיליות של השחקנים המוכשרים שמתחילים להשתלב בקבוצות בוגרות בארץ ובחו”ל, ולצאת עם שלוש נקודות משמעותיות במיוחד בחוץ מול יריבה לא קלה.  

הרכב נבחרת ישראל: דור בנימיני, נועם בן הרוש, עידן כהן, ניקיטה סטוינוב, מאור ישילירמק, סייד אבו פרחי, ניב יהושע, רן בנימין, תאי עבד, אמיר גאנח ודניאל דאפה.

