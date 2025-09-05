ליגיונר חדש: הראל לוי חתם בפלג'ואיירס מפורטוגל

החתמה מעניינת מעבר לים. השוער הצעיר, הראל לוי, שבחודש יוני האחרון חגג 18, חובר למועדון הכדורגל הפורטוגלי FC Felgueiras 1932, לו קבוצת בוגרים בליגה השנייה במדינה בדרום מערב אירופה, שהחלה עונה בצורה מעט מקרטעת. השחקן הצעיר חתם על הסכם בן שנתיים באמצעות נציגו, איציק טפירו, יחד עם עו"ד אבידור לפיד, כשתחילה ישחק עם קבוצת 23U של המועדון וצפוי להתאמן עם הבוגרים.

הראל, המתנשא לגובה של 1.88, נמצא כעת מרחק נגיעה מקריירה בינלאומית, ונרשם בעונה החולפת (2024/25) כשחקן נוער של הפועל באר שבע, אך לא התכבד בהופעות, הרי שנכח מעבר לים כשהגיע להתרשמויות בראיו וייקאנו, לגאנס, אלקורקון, בנפיקה ליסבון, ריו אבה וטורנסה. מעברו לחו"ל, טרם גיל 18, נפל לנוכח העובדה שלא היה לו דרכון. כעת, לרשותו דרכון פורטוגלי בתוקף.

דרכו של הראל הבאר שבעי בין הקורות החלה בעונת המשחקים 2018/19, אז היה לשחקן קבוצת ילדים ג' של הפועל באר שבע. לאחר שנתיים רצופות, עבר למחלקת הנוער של מ.ס. אשדוד ובעונת 2021/22 חזר לאדומים מבאר שבע. בעונת 2023/24 הושאל לקבוצת נערים א' של הפועל רעננה, מליגת נערים א' -על הבכירה.

הראל לוי ונשיא המועדון הפורטוגלי (באדיבות המועדון)

על הראל מספרים מקורביו: “הראל לוי נחשב לשוער מבטיח, עם שילוב של יציבות, רפלקסים מהירים ובגרות מנטלית מרשימה. רבים רואים בו את אחד הכישרונות הישראלים הצעירים שיכולים לפרוץ בסצנה האירופית בשנים הקרובות. אנחנו מאמינים כי הצדדים עשו הבחירה הנכונה ויצליחו בשנים הקרובות”.