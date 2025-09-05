יום ראשון, 07.09.2025 שעה 17:18
כדורגל עולמי  >> ליגה פורטוגלית
ליגה פורטוגלית 25-26
121-114פורטו1
100-54פמליקאו2
93-134ספורטינג ליסבון3
91-63בנפיקה ליסבון4
93-54מורירנסה5
84-104בראגה6
72-44ז'יל ויסנטה7
511-74ארוקה8
47-44נסיונאל מדיירה9
44-14סנטה קלרה10
48-44גימראייש11
36-63ריו אבה12
34-34אמדורה13
38-24קאסה פיה14
27-54אשטוריל15
19-44אלוורקה16
18-34איי.וי.אס17
19-24טונדלה18

ליגיונר חדש: הראל לוי חתם בפלג'ואיירס מפורטוגל

השוער בן ה-18 גדל במחלקת הנוער של הפועל באר שבע, ומצטרף למועדון מהליגה השנייה לשנתיים בהן ישחק בקבוצת 23U ובמקביל יערוך אימונים עם הבוגרים

|
הראל לוי במדי המועדון בפורטוגלי (באדיבות המועדון)
הראל לוי במדי המועדון בפורטוגלי (באדיבות המועדון)

החתמה מעניינת מעבר לים. השוער הצעיר, הראל לוי, שבחודש יוני האחרון חגג 18, חובר למועדון הכדורגל הפורטוגלי FC Felgueiras 1932, לו קבוצת בוגרים בליגה השנייה במדינה בדרום מערב אירופה, שהחלה עונה בצורה מעט מקרטעת. השחקן הצעיר חתם על הסכם בן שנתיים באמצעות נציגו, איציק טפירו, יחד עם עו"ד אבידור לפיד, כשתחילה ישחק עם קבוצת 23U של המועדון וצפוי להתאמן עם הבוגרים.

הראל, המתנשא לגובה של 1.88, נמצא כעת מרחק נגיעה מקריירה בינלאומית, ונרשם בעונה החולפת (2024/25) כשחקן נוער של הפועל באר שבע, אך לא התכבד בהופעות, הרי שנכח מעבר לים כשהגיע להתרשמויות בראיו וייקאנו, לגאנס, אלקורקון, בנפיקה ליסבון, ריו אבה וטורנסה. מעברו לחו"ל, טרם גיל 18, נפל לנוכח העובדה שלא היה לו דרכון. כעת, לרשותו דרכון פורטוגלי בתוקף.

דרכו של הראל הבאר שבעי בין הקורות החלה בעונת המשחקים 2018/19, אז היה לשחקן קבוצת ילדים ג' של הפועל באר שבע. לאחר שנתיים רצופות, עבר למחלקת הנוער של מ.ס. אשדוד ובעונת 2021/22 חזר לאדומים מבאר שבע. בעונת 2023/24 הושאל לקבוצת נערים א' של הפועל רעננה, מליגת נערים א' -על הבכירה.

הראל לוי ונשיא המועדון הפורטוגלי (באדיבות המועדון)הראל לוי ונשיא המועדון הפורטוגלי (באדיבות המועדון)

על הראל מספרים מקורביו: “הראל לוי נחשב לשוער מבטיח, עם שילוב של יציבות, רפלקסים מהירים ובגרות מנטלית מרשימה. רבים רואים בו את אחד הכישרונות הישראלים הצעירים שיכולים לפרוץ בסצנה האירופית בשנים הקרובות. אנחנו מאמינים כי הצדדים עשו הבחירה הנכונה ויצליחו בשנים הקרובות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
למי ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?נגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */