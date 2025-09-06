יום שבת, 06.09.2025 שעה 20:55
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4

אנגליה גברה 0:2 על אנדורה, פורטוגל חגגה

שלושת האריות היו טובים יותר ושמרו על מאזן מושלם בבית, גארסיה (עצמי) ורייס הכריעו. הסלסאו התפוצצו עם 0:5 על ארמניה, צמדים לרונאלדו ופליקס

|
כריסטיאנו רונאלדו וז'ואאו פליקס חוגגים (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו וז'ואאו פליקס חוגגים (רויטרס)

פגרת הנבחרות כבר כאן וממשיכה גם בשעה זו, עם משחקי המוקדמות של הנבחרות האירופאיות למונדיאל 2026, כשבמוקד נבחרת אנגליה פוגשת את אנדורה ופורטוגל פותחת את הקמפיין שלה בחוץ מול ארמניה.

אנגליה - אנדורה 0:2

נבחרת שלושת האריות אמנם מושלמת עד כה בבית שלה עם תשע נקודות משלושה משחקים, אבל רחוקה מלהרשים תחת המאמן החדש שלה, תומאס טוכל. עתה, היא פוגשת יריבה ממנה כבר הצליחה להשיג שלוש נקודות כשניצחה אותה 0:1 בפגרת הנבחרות הקודמת, אך תקווה להפגין יכולת הרבה יותר טובה שכן איבוד נקודות שם לא היה רחוק.

נוני מדואקה בפעולה (IMAGO)נוני מדואקה בפעולה (IMAGO)
ריס ג׳יימס (IMAGO)ריס ג׳יימס (IMAGO)

דקה 25, שער! אנגליה עלתה ל-0:1: נוני מדואקה הגביה לרחבה, כריסטיאן גרסיה שלח רגל ודחק את הכדור לשערו הוא בדרך לעצמי.

שחקני אנגליה חוגגים (IMAGO)שחקני אנגליה חוגגים (IMAGO)

דקה 67, שער! אנגליה עלתה ל-0:2: ריס ג׳יימס הגביה כדור נהדר לרחבה, דקלן רייס עלה מעל כולם ונגח מקרוב לרשת.

ארמניה - פורטוגל 5:0

הסלסאו פותחים את הקמפיין שלהם לקראת גביע העולם באיחור ולראשונה ללא דיוגו ז’וטה שהלך לעולמו, שכן במהלך הפגרה האחרונה התמקדו כריסטיאנו רונאלדו וחבריו בגביע האומות בה הם זכו. אך לצד הזכייה, הנבחרת הפורטוגלית פוגשת משוכה מולה התקשתה לאורך השנים, כשאמנם ניצחה אותה בשלושת המפגשים האחרונים שהיו לפני יותר מעשור, אך כל המשחקים הסתיימו בהפרש של שער אחד בלבד. האם זה יקרה גם הפעם?

דקה 10, שער! פורטוגל עלתה ל-0:1: קאנסלו הגביה כדור טוב לרחבה שהגיע לראשו של ז׳ואאו פליקס שנגח פנימה מקרוב.

דקה 21, שער! פורטוגל עלתה ל-0:2: פדרו נטו שלח כדור עומק לתוך הרחבה, כריסטיאנו רונאלדו שלח את רגלו בנחישות וכבש מקרוב את השני.

דקה 32, שער! פורטוגל עלתה ל-0:3: ערבובייה ברחבה הסייתה אצל ז׳ואאו קאנסלו שהשתלט על הכדור ושלח פצצה למרכז השער ולרשת.

דקה 46, שער! פורטוגל עלתה ל-0:4: שער גדול לכריסטיאנו רונאלדו שהשלים צמד נהדר. מה עוד אפשר להגיד על השחקן הבלתי נגמר הזה. הכוכב שלח בעיטה אדירה מהאוויר מכ-20 מטרים לחיבור ולרשת.

דקה 61, שער! פורטוגל עלתה ל-0:5: כדור רוחב שנכנס לרחבה קפץ על הדשא, פליקס הגיע במהירות ועם העקב שלח את הכדור לרשת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
